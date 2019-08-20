20 августа. Святой Бернард Клервосский, авва и Учитель Церкви

Родился Бернар в 1090 году в замке Фонтэн недалеко от Дижона в знатной бургундской семье: его мать даже состояла в родстве с самим герцогом Бургундским. Если отец стремился воспитать его дворянином и рыцарем, то мать, после рождения многих детей обратившаяся к вере и ведшая монашеский образ жизни, мечтала увидеть сына служителем Господа. Так и случилось: Бернар рано осознал свое духовное призвание, и в 22 года, уже после смерти горячо любимой матери, вступил в недавно образованный цистерцианский монастырь в Сито.

Цистерцианцы представляли собой движение внутри бенедиктинского монашества, ратующее за «возвращение к истокам», за возрождение идеалов строгой монашеской жизни, как это было во времена самого святого Бенедикта. От прочих бенедиктинцев цистерцианцы отличались белым цветом своих одежд. К моменту прихода Бернара в этот орден, он был еще очень немногочисленным, и именно Бернару он обязан своей последующей известностью и авторитетом. Бернар стал как бы «лицом» и «визитной карточкой» этого ордена, так что даже монахов-цистерцианцев стали именовать «бернардинцами».

У Бернара уже с ранней юности обнаружился дар красноречия и убеждения, так что в монастырь в Сито он ушел не один, а в сопровождении 27 своих друзей и знакомых из благородных бургундских семейств, а также своих четырех родных братьев. Лишь самого младшего брата оставили дома – в утешение отцу. «Теперь ты стал единственным наследником всего имения», — сказали они ему. «Да, — ответил мальчик, — вы оставляете мне землю и сохраняете небеса себе. Вы называете это достатком?» Впоследствии и он тоже стал монахом в основанной старшим братом обители.

Новоначальный монах Бернар выделился на фоне прочей братии почти сразу: он обращал на себя внимание своими подвигами благочестия и умерщвления плоти, а также необычайным проповедническим даром. Бернар почти не спал, и любую свободную минуту проводил за изучением Священного Писания и чтением молитв. «Я иду из царства Неподобия в Царство Подобия Божия», — часто говаривал он. Монастырская братия пришла при виде такого подвижничества в трепетное недоумение, и, наверное, поэтому настоятель повелел юному иноку покинуть обитель и благословил его на создание нового монастыря. Этот монастырь был основан в Шампани, в местечке Клерво (Clara vallis – «ясная долина»), на диком лесистом берегу реки.

Так в 25 лет Бернар сам стал аббатом монастыря. Местность Клерво принадлежала его родному дяде, обладавшему громадным состоянием. А поскольку Бернар обладал несравненной силой воздействия на людей, дядя вскоре признал племянника своим духовным отцом и всецело подчинился ему. На его деньги и на его землях Бернар основал еще 66 дочерних обителей, став таким образом духовным наставником и руководителем целой сети монастырей. Уже в 30 лет он стал известен всей Европе, а в дальнейшем его авторитет как в духовных, так и в светских кругах только возрастал. Его духовный дар, подкрепляемый мистическими видениями и откровениями, реализовался как в написанных им текстах, так и в особенности в исполненных необычайной силы и красноречия проповедях, за что аббат из Клерво и был прозван современниками «медоточивым доктором».

Бернар активно включается в общественно-политическую жизнь Европы, стремясь привести всё и вся в послушание Христу так, как он это понимал. «Этот обаятельный аббат Бернар превращается прямо-таки в свирепого льва, когда публично защищает евреев от погромов или выступает против ересей», — говорили о нем современники.

Бернар активно защищал права Папы Иннокентия II против антипапы Анаклета II и осуждал сицилийского короля Рожера II, получившего корону от антипапы, но затем примирился с королем и переписывался с ним. Французский король Людовик VII также состоял в близком общении с Бернаром и находился под его влиянием.

Тысячи рыцарей, отправлявшихся в Палестину, в недавно образованное тогда, после Первого крестового похода, Иерусалимское королевство, считали своим долгом прежде заехать в аббатство в Клерво, чтобы испросить у его святого настоятеля благословение, а тот напутствовал их так: «Вы обязаны создать на Святой палестинской земле духовно-рыцарский орден Храма Господня». Таким образом было положено начало Ордену храмовников или тамплиеров. Под непосредственным руководством Бернара был составлен его Устав, а затем и принят на соборе в Труа в 1128 г. Первоначальной целью Ордена была защита и расширение завоеваний крестоносцев в Палестине. Однако вскоре тамплиеры распространились и во Франции, быстро набрав политическую силу. Среди членов Ордена или сочувствующих ему были герцоги и графы, епископы и аббаты, а своим духовным вождем тамплиеры считали Бернара Клервосского.

В начавшейся полемике со считавшимся в то время крупнейшим богословским умом Европы Пьером Абеляром Бернар бросил на чашу весов весь свой авторитет. Абеляр исповедовал богословский рационализм, его девизом было «понимаю, чтобы верить», и многие из церковных иерархов были его сторонниками и покровительствовали ему. Для Бернара, напротив, вера была прежде всего делом сердца, а не разума: абстрактными умствованиями Бога постичь невозможно, путь к Богопознанию открывают искренняя любовь и просвещение свыше. В конце концов, на Сансском соборе 1140 г. учение Абеляра было осуждено, а сам он ушел в монастырь. Но здесь Бернар проявил благородство, первым протянув руку поверженному противнику и помирившись с ним.

15 февраля 1145 года коллегия кардиналов избрала на Престол Святого Петра Бернардо Паганелли, принявшего имя Евгения III. Паганелли с юных лет был насельником в обители Клерво и прошел под руководством Бернара весь иноческий путь от послушника до настоятеля. Он на протяжении всей жизни сохранял со своим духовным наставником уникально тесные отношения. Бернар обратился к кардиналам по случаю избрания Папой своего воспитанника с письмом следующего содержания:

«Прости вас Бог за то, что Вы сделали!.. Вы превратили последнего в первого, и… его новое положение опаснее прежнего… По какой причине или по чьему совету… поспешили вы к простецу, отыскали его в его убежище, вырвали у него из рук топор, кирку или мотыгу и возвели его на престол?»

Но, так или иначе, общественно-политический вес Бернара, и так огромный, вырос с этим избранием еще, превратив его в главную фигуру европейской жизни. И в этот момент великий аббат стал пламенным протагонистом нового Крестового похода: Бернар считал, что воля Божия состоит в том, чтобы продолжить дело Первого крестового похода, вооруженной рукой защищая и развивая его пошатнувшиеся завоевания, полностью освобождая Святую Землю от ига «неверных». Бернар убедил Папу Евгения III объявить новый Крестовый поход, а сам разъезжал по всей Европе, лично агитируя европейских государей принять в нем участие и выступая с публичными проповедями в его пользу.

Однако Второй крестовый поход (1147 – 1149 гг.), возглавленный французским королем Людовиком VII и германским императором Конрадом III, окончился полным разгромом, что стало для святого Бернара страшным ударом: он воспринял это, да и не мог не воспринять, как жесточайшее личное поражение. Неужели святой муж мог так ошибиться в познании воли Божией? Мы не знаем, о чем и как молился святой в те годы, однако известно, что с тех пор он полностью отошел от общественно-политической жизни, полностью посвятив себя молитве и литературно-духовному творчеству. Письма и сочинения Бернара, превозносящие монашеский и аскетический образ жизни, распространялись по всей Европе, но главной темой его размышлений всегда оставалась безраздельная любовь к Богу.

Вот некоторые выдержки из его трудов.

Обращаясь к поступающим в монастырь: «Если Вы желаете войти сюда, оставьте за порогом тело, которое вы принесли из мира; здесь есть место только для вашей души».

«Любовь к Богу превыше всего. Причина этой любви – не корысть и не страх, а Сам Бог, бесконечно привлекательный для каждого живого существа. А желание даровать эту любовь человеку – одна из главных причин воплощения Христа».

Комментируя «Песнь Песней» Соломона, Бернард Клервосский сравнивает воссоединение души с Богом, эту высшую цель жизни человека, с супружеским союзом: «Через любовь ко Христу человек восходит к духовной любви к Святой Троице, и тогда всё у них становится общим, как у супругов, и душа решается произнести дерзновенные слова из “Песни Песней”: ‘Возлюбленный мой принадлежит мне и я Ему’».



Проповедуя смирение, Бернар Клервосский писал: «Бог стал послушен женщине, чистой и непорочной Деве Марии – смирение беспримерное! Женщина повелевает Богу – величие несравненное. Стыдись, гордый пепел! Бог смиряется, а ты превозносишься? Бог подчиняется людям, а ты, стремясь господствовать над людьми, ставишь себя выше Создателя своего?»

Пресвятую Богородицу святой Бернар почитал совершенно особым образом, посвятив Eй множество проповедей, духовных размышлений, гимнов и молитв. Он же ввел в богословский и литургический оборот само словосочетание «Нотр-Дам». В знак особой любви к Бернару и дабы удостоверить его усыновление Себе, Пресвятая Дева даже удостоила святого мистика особого видения: из Ее грудей на статуе в его уста упало несколько капель молока.

Свой земной путь Бернар закончил 20 августа 1153 г. в своей родной обители в Клерво.

Авторитет святого Бернара, сама его личность, оставались актуальными и спустя столетия после его смерти. Этот авторитет признавал даже ненавидевший католическое монашество Мартин Лютер, написавший следующее: «Если существовал когда-либо богобоязненный и набожный монах, то это был св. Бернард, которого одного я ставлю выше всех монахов и попов целого мира».

К лику святых Бернар был причислен уже вскоре после смерти – Папой Александром III в 1174 г., а в 1830 г. Папа Пий VIII провозгласил его Учителем Церкви.