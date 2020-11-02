2 ноября Папа помолится на Тевтонском кладбище Ватикана

По случаю дня Поминовения всех усопших верных Папа Франциск совершит Святую Мессу на кладбище в Ватикане в строго приватной форме. В последующих богослужениях Святейшего Отца примет участие ограниченное число верующих.

Меры санитарной безопасности, продиктованные пандемией коронавируса, отметят предстоящие богослужения под предстоятельством Папы Франциска. По сообщению Зала печати Ватикана, 2 ноября – в день Поминовения всех усопших верных – Святейший Отец посетит Тевтонское кладбище в Ватикане, расположенное недалеко от Дома Святой Марфы. Здесь в 16 часов Епископ Рима совершит Святую Мессу в сугубо приватной форме, без участия прихожан. После Божественной литургии Святейший Отец вознесёт заупокойные молитвы на территории Тевтонского кладбища, а затем почтит память усопших Римских Пап в Ватиканских гротах.

В четверг 5 ноября в 11 часов утра при Алтаре кафедры в базилике Святого Петра Папа возглавит заупокойную Мессу о кардиналах и епископах, умерших в течение последнего года. Во время этого и последующих богослужений ближайших месяцев в службах Святейшего Отца примет участие крайне ограниченное число верующих, присутствие которых будет утверждаться индивидуально, при полном соблюдении надлежащих мер санитарной защиты. В коммюнике отмечается, что на это решение могут повлиять изменения эпидемиологической ситуации.



Источник: Vatican News