2 февраля. Праздник Сретения Господня – последний отзвук Рождества

Формально Рождественское время завершилось в этом году 13 января, праздником Крещения. Однако в народном благочестии, а отчасти – и в литургической традиции, рождественские мотивы звучат 40 дней – вплоть до праздника Сретения Господня. Всё это время в храмах и домах христиан стоят украшенные ёлки и макеты Вифлеемских яслей, а во время богослужений допускаются рождественские песнопения. Эпизод в Иерусалимском храме, описанный в Евангелии от Луки (Лк 2,22-40), которому посвящен праздник Сретения, завершает собой круг событий, связанных с рождением Бога на земле в смиренном облике Младенца Иисуса.

В Католической Церкви, кроме того, в праздник Сретения Господня 2 февраля отмечается День посвященной Богу жизни. В нашей Преображенской епархии к этому дню традиционно бывает приурочена Всеепархиальная встреча сестер-монахинь.

В иудейском мире новорожденного мальчика-первенца, согласно закону Моисея, необходимо было посвятить Господу, заплатив за него символический «выкуп», а его мама должна была совершить обряд очищения, чем заканчивалось её состояние «ритуальной нечистоты», связанной с родами (ср. Исх 13,2.12-13; Лев 12,2-8). Пресвятая Богородица внутренне подготовилась к акту посвящения Своего Первенца Его Отцу, как и к собственному посвящению. Таким образом Она возобновила Свое fiat (да будет!) и в очередной раз отдала всю Свою жизнь Богу. Она отдала Богу и Иисуса, спящего у Нее на руках. Никогда еще в Иерусалимском храме не совершалось такого Жертвоприношения, и оно уже никогда больше не повторится. Следующее Жертвоприношение совершит уже Сам Иисус – за городскими воротами, на Голгофе. В храме Мать и Младенца приветствовал благочестивый старец Симеон, изрекший пророчество о Христе, как «Свете к просвещению народов», и Марии, которой предстоит много страдать за Сына: «Тебе Самой оружие пройдет душу».

На протяжении многих веков праздник Сретения считался Богородичным. Первые упоминания о нем восходят к IV столетию и связаны с Иерусалимом, откуда он распространился по всей Церкви как на Востоке, так и на Западе. Паломница из Галлии Сильвия Аквитанская (Этерия), посетившая Святую Землю в конце IV века по Р. Хр., вспоминает, что 40-ой после Богоявления день отмечался в Иерусалиме с огромным размахом. Множество христиан с горящими свечами в руках шли в торжественной процессии, чтобы приветствовать Младенца Иисуса, как это сделал когда-то старец Симеон. Процессию возглавлял патриарх Иерусалимский в окружении духовенства.

С V века укоренились наименования праздника: «праздник Встречи» (слав. Сретение) и «праздник Очищения». На Востоке вплоть до наших дней употреблялось по преимуществу первое наименование, на Западе – второе. Так этот праздник именовался в Римском миссале 1570 г., однако в Миссале 1970 г. было введено новое его наименование: «Праздник Жертвования Господнего». Окончательной датой праздника стало 2 февраля.

В Риме праздник был принят с VII века. Папа Сергий I (687-701 гг.) ввел процессию со свечами, которая, как ни странно, имела покаянный характер (Папа и диакон были облачены в черные одежды), что было связано, по-видимому, с желанием противодействовать языческому празднику, совершавшемуся в тот же день с зажженными факелами в честь Феба, Прозерпины и богов подземного мира. Цветом литургических одежд в этот день вплоть до 1970 г. был фиолетовый, который теперь заменен на белый.

Ныне обязательным элементом празднования является обряд освящения свечей и процессия со свечами перед началом Мессы (отсюда – и еще одно наименование: «праздник светильников» или «свечей»; в традиции славянских народов известно наименование «праздник Матери Божией Громничей»; «громница» – это большая восковая свеча, которую освящали на Сретение и которой приписывалась чудодейственная сила, прежде всего – способность оберегать от грома и молнии).

Процессия с зажженными свечами напоминает нам о Свете Христовом, о котором говорил Симеон в Храме: свет к просвещению язычников. Этот свет сияет в каждом христиане, верно следующем своему призванию – быть «светильником» для своего ближайшего окружения.

Сегодняшний праздник побуждает нас в очередной раз отдать Господу свою жизнь, свои мысли и поступки, всё свое естество. Необходимо посвятить Богу все «мелочи жизни», как и «великие свершения», если только они имеют место.