Общество Иисуса запустило приложение «Jesuit Pilgrimage»

Общество Иисуса запустило мобильное приложение «Jesuit Pilgrimage» («Паломничество с иезуитами»), которое дает возможность всем желающим лично познакомиться с местами пребывания св. Игнатия Лойолы.

14 декабря иезуиты запустили бесплатное мобильное приложение «Jesuit Pilgrimage», которое приглашает каждого окунуться в жизнь и опыт основателя ордена св. Игнатия Лойолы.

Сайт приложения: JESUIT PILGRIMAGE — At home. On a journey

Приложение поможет ближе познакомиться со знаковыми для Игнатия Лойолы местами, которые вели его дорогами святости и способствовали написанию «Духовных упражнений» — руководства, помогающего людям открыть для себя Бога в личной и живой манере.

Приложение «Jesuit Pilgrimage» доступно на английском, испанском, итальянском и французском языках как для Android, так и для iOS.

С помощью карт, панорамных фотографий, аудио- и текстовых медитаций пользователи смогут посетить каждый из ключевых пунктов в путешествии Игнатия, позволяя этим местам говорить, как они говорили со святым Игнатием 500 лет назад.

При помощи приложения вы можете совершить паломничество из любой точки мира. Если же вам посчастливится путешествовать, вы также получите руководство на месте для каждого из 44 описанных мест.

С помощью «Jesuit Pilgrimage» виртуальные паломники смогут познакомиться с достопримечательностями и звуками каждой локации. Они смогут медитировать с иезуитами со всего мира, слушая молитвы с сопровождением из игнатианских мест, таких как Париж, Антверпен, Лондон, Руан, Монтсеррат, Иерусалим и Рим, и это лишь некоторые из них.

В будущих обновлениях разработчики планируют добавить еще больше игнатианских мест в Европе и на других континентах.

Превращение св. Игнатия Лойолы из грешника в святого было долгим процессом. Это было приключение в духовном поиске. Игнатий боролся и мечтал и, в конце концов, достиг глубин в себе. Он обнаружил способность исцелять других.

Теперь любой, у кого есть мобильное устройство, может пережить то же самое путешествие.

«Я надеюсь, что приложение поможет людям найти вдохновение и по-новому переживать свои отношения с другими», — сказал в своем комментарии о. Артуро Соса SJ, генерал Общества Иисуса. «С помощью этого приложения мы хотим показать путь к Богу всем тем, кто сегодня ищет Его, жаждет смысла, освобождения и нового образа жизни».

«История обращения Игнатия может повлиять на всех нас, — уверен генеральный настоятель.

О. Джон Дардис SJ, директор отдела коммуникаций Генеральной курии иезуитов, приглашает всех загрузить мобильное приложение, подчеркивая тот личный опыт, который оно дает, благодаря посещению мест, оказавших влияние на святого Игнатия Лойолу.

«Я очень рад, что мы можем предложить этот опыт миллионам католиков, которые никогда не смогли бы отправиться в настоящее паломничество из-за проблем со здоровьем или финансовых ограничений», — говорит о. Вивиан Ричард SJ, из отдела коммуникаций Генеральной курии иезуитов. «Пандемия Covid-19 ограничила наши возможности для путешествий. Но именно во время пандемии родилась идея приложения. Мы хотим, чтобы люди открывали в личной встрече живого Бога. И мы – как иезуиты – готовы всячески этому способствовать. Это приложение станет отличным духовным инструментом для больных, пожилых людей, а также для таких, как моя семья в Индии, которые не могут позволить себе подобное путешествие».

О. Вивиан верит, что приложение также может превратить обычную поездку в отпуск во что-то более глубокое.

Будет ли Папа Франциск использовать это приложение? «Мы не уверены, является ли он большим пользователем приложений… но мы, конечно, надеемся, что он хотя бы попробует. Пусть оно будет нашим рождественским подарком ему», – заключает о. Вивиан.



Источник: jesuit.ru