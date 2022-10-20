В Санкт-Петербурге состоялось открытие 30-го (юбилейного) академического года Католической Высшей Духовной Семинарии

13 октября 2022 года состоялось открытие 30-го (юбилейного) академического года в межъепархиальной Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов». Это единственная католическая семинария в России. Она находится в Санкт-Петербурге и располагается в общем комплексе зданий с собором Успения Пресвятой Девы Марии.

Вступительную речь на открытии произнёс ректор семинарии монсеньор Сергей Тимашов:

Ваше Высокопреосвященство, Архиепископ Павел, Модератор семинарии и Института,

Ваше Преосвященство, епископ Николай,

Ваше Высокопреподобие о. Хосе Вегас, Директор богословского Института,

Преподобные и досточтимые представители дружественных богословских школ, преподаватели, священники, сестры и миряне Петербургской католической общины, дорогие студенты.

Мы собрались сегодня на торжественный акт начала 30-го академического года нашей Семинарии и Института, но сама деятельность этого года началась уже в сентябре, когда многие студенты и некоторые преподаватели и воспитатели приняли участие в паломничестве в Казахстан для встречи с Папой Франциском. Наша семинария – католическая, т.е. Семинария – вселенской Церкви и потому для нас является жизненно важной постоянная связь со тем, кто является видимым знаком единства вселенской Церкви – преемником апостола Петра, епископом Рима. Поэтому слова Папы, обращенные особым к семинаристам и общинам семинарий, составляют и важный элемент того богословского контекста, в котором призвано осуществляться в этом году наше богословское образование.Папа Франциск обратил наше внимание на два слова апостола Павла, характеризующие веру: наследие и обетование, из которых вырастают память и надежда.

Если говорить о памяти, то для нас это означает, что Семинария «Мария – Царица Апостолов» призвана хранить наследие католических духовных школ Санкт Петербурга – и Католической академии, поскольку именно она давала высшее богословское образоване. И, особым образом, Могилевской католической Семинарии, чья деятельность была возобновлена именно в Санкт-Петербурге в 1879 г, и которая с 1902 г. размещалась именно в стенах этого здания. Память этой семинарии – это память слуг Божиих Константина Будкевича и Антония Малецкого, ее выпускников. Это также память всех тех 700 священников, окончивших семинарию, чье служение явным образом проходило совершенно не в тех мирных и спокойных условиях, к которым они готовились и которых могли ожидать, столкнувшись с событиями войны и гонений. От них потребовались в полной мере те самые самоотверженность и самопожертвование, о которых мы молимся в молитве о нашей Семинарии.

Память, на которую опирается наша Семинария это и память того, что и первый академический год также начинался с паломничества на встречу с папой – святым Иоанном Павлом II.

И в этой памяти о начале Семинарии «Мария – Царица Апостолов» мы не можем не вспомнить сегодня, что начало семинарии, ее собственная особая идентичность духовной школы, открытой преподавателям – священникам, монашествующим и мирянам как католической Церкви, так и других христианских конфессий, неразрывно связано с именем досточтимого слуги Божия дона Бернардо Антонини. Ровно через неделю мы будем отмечать 90-летие со дня его рождения.

Наследие нашей Семинарии включает и второй аспект нашей католичности – не только воспитатели и преподаватели Семинарии происходят из множества стран, в которых присутствует единая католическая Церковь, но и выпускники семинарии совершают сегодня свое служение в разных странах.

Укоренённые в памяти нашей веры мы можем с надеждой на обетование Бога, исполняющееся в любых, самых неожиданных и трудных обстоятельствах, начинать сегодня академический год этим торжественным актом, важной частью которого является празднование Евхаристии, в котором мы приносим Богу наше благодарение и просим, чтобы Его благодать сопровождала нас в пути этого года.

Евхаристия действительно составляет центр жизни семинарской общины, не только в ее созидании как христианской общине, но и потому, что все богословское образование направлено на встречу со Христом, присутствующим и действующим в Слове Писания и в священнопраздновании Евхаристии. Это Слова Христа провозглашается в Богослужении и оно же составляет основание всех богословских курсов, изучаемых на занятиях.

Господь Иисус присутствует в Евхаристии, снова и снова собирая всех нас в семинарии как часть его Тела – Церкви. Эта принадлежность Церкви выражена для нас не только пребыванием в общении с Папой и нашим епископом, но и материальным знаком этого общения, поскольку в богослужениях Семинарии используются литургические сосуды, подаренные Семинарии Иоанном Павлом II

Слово Божие и Его таинства составляют основание нашей надежды, что по Своему обетованию, Он Сам ведет нас своими путями, помогая во жизни, в молитве, в учебе углубляться в познание Его воли и находить поддержку Его благодати, чтобы этой воле следовать.



Источник: cathseminary.ru

(Фото верхней миниатюры — свящ. Александр Деппершмидт)