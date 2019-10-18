18 октября. Святой Лука, Евангелист. Праздник

Святой Лука – автор двух текстов, вошедших в канон Нового Завета: третьего Евангелия и Книги Деяний Святых Апостолов. По всей вероятности, они изначально задумывались автором как единое произведение в двух томах – дилогия. Эти тексты являются наиболее совершенными в Новом Завете с литературной точки зрения.

Первое свидетельство об авторе 3-го Евангелия принадлежит перу св. Иринея Лионского: «И Лука, спутник апостола Павла, проповеданное им Евангелие изложил письменно». К последней четверти II столетия относится запись в Каноне Муратори (список канонических книг, принятых тогда в Римской Церкви): «Третья книга Евангелия от Луки. Сей Лука был врачом, который после вознесения Христова подобно Павлу принял ученичество и подписался своим именем, хотя Господа во плоти не видел, и составил повествование, начиная от рождения Иоанна».

В двух прологах (предисловиях) к Евангелию от Луки, датируемых концом II – началом III века, приводятся следующие сведения об авторе

Анти-маркионов пролог: «Лука из Антиохии, врач, живший в целибате ученик апостола Павла, умер бездетным в возрасте 84-х лет в Беотии (Ред: область в современной центральной Греции) после того, как он в Ахаии (Ред: область в современной южной Греции, на полуострове Пелопонес) написал Евангелие, а потом Книгу Деяний».

Антимонархианский пролог имеет похожее содержание, но утверждает, что Лука умер в возрасте 74-х лет в Вифинии (область на севере Малой Азии).

Апостол Павел в своих посланиях трижды упоминает человека по имени «Лука» в числе спутников и сподвижников: Кол 4,14; Флм 23-24; 2 Тим 4,10. Он, в частности, назван «врачом возлюбленным». Всеми принимается, что речь здесь идет об авторе третьего Евангелия и Деяний. Все эти послания – «Послания из уз» – написанные Павлом в Риме в ожидании императорского суда. Это значит, что Лука сопровождал апостола Павла в Рим и, вероятно, находился рядом с ним вплоть до его мученической смерти.

Анализируя текст дилогии, можно предположить, что до обращения ко Христу Лука был «боящимся Бога», т.е. язычником, сочувствующим иудаизму. В Книге Деяний он подробно повествует об успехах христианской миссии, но не останавливается на описании жизни уже сформировавшихся христианских общин. Это позволяет думать, что Лука вел жизнь странствующего проповедника, часто перемещаясь с места на место.

Предание Восточной Церкви считает Луку апостолом из семидесяти и приписывает ему мученическую смерть в Фивах в 82 г.

В Евангелии от Луки автор указывает на важнейшую провиденциальную роль в Божьем замысле Спасения Пресвятой Девы Марии и приводит некоторые связанные с Ней подробности, отсутствующие у других евангелистов. Поэтому уже в древности в Церкви существовало убеждение, что Лука был лично знаком с Пресвятой Богородицей, которая поделилась с ним некоторыми воспоминаниями, а он включил их в свое повествование.

Древнее предание как Восточной, так и Западной Церкви утверждает, что Лука, будучи не только врачом, но и художником, создал первое живописное изображение Матери Божией. Кисти Луки приписывают от десяти до двадцати одного известных иконописных изображений Богородицы.

Святой Лука – небесный покровитель врачей и художников. Его символ – крылатый телец.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение (Входной антифон, Ис 52,7).

Мы должны быть глубоко благодарны святому Луке, возвещавшему мир и благовествующему радость, бывшему совершенным орудием Святого Духа. Вдохновляемый Божественной благодатью, он сделал всё, по человечески возможное, чтобы на высоком уровне исполнить порученное ему задание. Он оставил нам высокохудожественное Евангелие и историческое сочинение о первых христианах – Книгу Деяний Святых Апостолов. Он сам отмечал, что его цель – по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать (Лк 1,3) известные ему ключевые события Истории Спасения. Потому-то он стремился «пробиться к первоисточнику», т.е. к свидетельствам непосредственных участников тех событий – Пресвятой Богородицы, Апостолов, других учеников Господа… По его собственному утверждению, ему удалось по крупицам собрать информацию, которую передали… бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова (Лк 1,2). О надежности источников Евангелиста свидетельствует сам стиль его повествования. На это обстоятельство обратил внимание еще святой Иероним. В конечном счете, благодаря авторским усилиям святого Луки, при содействии Святого Духа, появилось на свет превосходное литературное произведение о жизни Господа нашего Иисуса Христа. Многие его страницы попросту уникальны. К ним относятся эпизоды детства Иисуса, некоторые рассказанные Им притчи (о блудном сыне, о добром самарянине, о неверном управителе, о богаче и Лазаре…), детально расписанное происшествие с путниками, идущими в Эммаус…

Лука, как никто другой из Евангелистов, воспел милосердие Божие по отношению к бедным и нуждающимся. Он часто вспоминает о любви Иисуса к грешникам, приводит Его слова о том, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк 19,10); рассказывает о прощении Иисусом грешницы (Лк 7,36-50), о посещении Им дома грешника Закхея (Лк 19,1-10), о Его взгляде, до глубины души потрясшем отрекшегося Петра (Лк 22,61), о Его обещании, данном раскаявшемуся разбойнику (Лк 23,14), о молитве Иисуса за распявших Его палачей и за издевающихся над Ним противников (Лк 23,34).

Важную роль играет в Евангелии от Луки и «женская тема». Автор хочет донести до нас намерение Иисуса – вернуть женщине принадлежащую ей по праву позицию в обществе, восстановить доверие и уважение к ней. В творении святого Луки мы читаем о встрече Иисуса с Наинской вдовой (Лк 7,11-17), Его беседе с кающейся грешницей (Лк 7,36-50), о служащих Иисусу и следующих повсюду за Ним женщинах из Галилеи (Лк 8,1-3), о посещении Иисусом двух сестер Марии и Марфы (Лк 10,38-42), об исцелении Им скорченной женщины (Лк 13,10-17), о сочувствии женщин к идущему на смерть Иисусу (Лк 23,27-32). Обо всём этом сообщает нам один только Лука.

Очень многим обязаны мы этому Евангелисту. «Только ты рассказал нам о младенчестве и детстве Христа, и твои записки мы читаем ежегодно на праздник Рождества. Притом они никогда не оставляют нас равнодушными. Одна твоя фраза особым образом притягивает мое внимание: и спеленала Его, и положила Его в ясли. Вот откуда пошли бесчисленные декорации Рождественских яслей по всему миру, а также бесчисленные произведения изобразительного искусства», — напишет однажды будущий Папа Иоанн Павел I. Благодаря Луке, мы получили возможность сопровождать Святое Семейство в Вифлеем, а затем пожить в его скромном домике в Назарете.

В Евангелии от Луки представлены основные темы учения нашего Господа: о смирении, о прямодушии, о духовной нищете, о покаянии, о повседневном кресте, о благодарении… Кроме того, Евангелист изобразил Пресвятую Деву Марию, передал Ее духовное величие и душевную красоту. За это мы – почитатели Пресвятой Богородицы – должны быть ему очень благодарны. Не случайно Луку с давних времен называют личным художником или «портретистом» Пречистой Девы. Позднее ему приписывали некоторые Ее иконы и резные изображения. Так или иначе, Евангелие от Луки остается незаменимым источником знаний о Пресвятой Богородице, источником Ее трепетного почитания. Оно же стало источником вдохновения для христианских деятелей искусства. Именно из этого Евангелия почерпнуты многие сюжеты для их бессмертных творений. Лука описывает Иисуса и Его Матерь с непревзойденной любовью. Вдохновленный Святым Духом Евангелист изображает Марию верной Сотрудницей Своего Сына, восхищается Ее дарованиями.



Она – благодати полная, с Нею – Господь, Она зачала от Духа Святого, стала Матерью Иисуса, оставаясь притом Девой, была участницей искупительных Страстей, Ее благословят все поколения, ибо сотворил Ей величие Сильный. Некая женщина из толпы восхваляет Матерь Иисуса. На примере Марии Евангелист демонстрирует, какой должна быть наша реакция на полученную благодать. Мария со смирением принимает волю Божию о Ее Богоматеринстве, выраженную через Архангела. Она самоотверженно солидаризуется с замыслами Божьими, спешит на помощь к ближним… Она размышляет о делах Божьих в сердце Своем, о чем Евангелист упоминает дважды (Лк 2,19.51). Обо всём этом Луке, наверняка, рассказала Сама Богородица. Она открыла ему Свое сердце.