18 марта. Святой Кирилл Иерусалимский, епископ и Учитель Церкви

Святой Кирилл Иерусалимский – один из Отцов Церкви IV века – того времени, когда христианство, едва пройдя период гонений, успешно завоевывало Римскую империю, однако сильно страдало от внутренних нестроений и вмешательства в церковную жизнь государственной власти. Уроженец Иерусалима, впоследствии ставший епископом этого столь значимого для Священной Истории города, он делал всё возможное, чтобы превратить Иерусалимскую кафедру в один из главных центров всей Вселенской Церкви, и это ему во многом удалось.

Кирилл родился около 315 г. в христианской семье и был воспитан в духе строгого благочестия. Достигнув совершеннолетия он принес монашеские обеты, а в 346 г. был рукоположен во пресвитеры. Еще спустя четыре года, после смерти епископа Иерусалима Максима, он, по выбору клира и народа, занял его место. Иерусалимская община в то время была канонически подчинена митрополиту Кесарии. Середина IV века – это время острейших споров, порожденных учением Ария, причем, если Кесарийскую кафедру занимали иерархи-ариане, то Кирилл твердо держался Никейского исповедания. Будучи архипастырем родного города, он истратил на дела милосердия всё свое личное, полученное по наследству имущество, а когда в Палестине разразился голод, велел продавать даже церковные ризы и сосуды, чтобы на вырученные средства купить хлеб для нуждающихся.

В 351 г. Кирилл написал письмо императору-арианину Констанцию, в котором рассказывал о случившемся в Иерусалиме чудесном знамении: около трех часов пополудни на небе явился ослепительно сияющий крест, простиравшийся от Голгофы до горы Елеонской. Однако же вскоре митрополит Кесарийский Акакий (арианин) при содействии императора добился низложения и изгнания Кирилла. Кирилл нашел себе прибежище у епископа Тарсийского Сильвана, после чего был созван Поместный собор для разбора его дела. В итоге, Синод отказался осудить Кирилла, однако Акакий, выдвинув против него клеветнические обвинения перед императором и Константинопольским архиепископом Евдоксием (тоже арианином), добился его заключения в темницу.

Пришедший к власти в 361 г. император Юлиан Отступник, желая максимально усугубить внутренние распри в ненавистной ему христианской Церкви, отменил все церковные распоряжения своего предшественника Констанция, и тогда освобожденный из-под стражи Кирилл смог вернуться в Иерусалим к своей пастве. Но открыто отрекшийся от Христа император разрешил евреям восстанавливать в этом городе свой разрушенный храм, и даже предложил им финансирование из государственной казны. Однако землетрясение и серия взрывов непонятной природы (возможно, взрывался скопившийся в развалинах фундамента газ) положили вынужденный конец восстановительным работам. Тогда взбешенный Юлиан приказал вновь низложить и изгнать Кирилла.

В 363 г. император Юлиан погиб в походе на персов, и Кирилл опять вернулся на свою кафедру, но при императоре Валенте, еще одном арианине на престоле, он был изгнан в очередной, третий по счету раз. И лишь при императоре Феодосии, твердо державшемся Никейского вероисповедания, Кирилл смог в 379 г. прочно водвориться на Иерусалимской кафедре, которую по праву занимал вплоть до своей смерти в 386 г. В это время святитель также принял участие в Соборе в Константинополе, на котором была принята окончательная редакция Символа веры, получившего название Никео-Константинопольского. Сам этот Собор позднее был провозглашен II Вселенским.

Важнейшее научно-богословское и историческое значение имеют дошедшие до нас письменные сочинения св. Кирилла Иерусалимского: 18 огласительных бесед для готовящихся принять Крещение, содержащих истолкование Символа веры; 5 мистагогических (тайноводительных) бесед для новокрещеных, где разъясняется смысл и истолковываются обряды таинств Крещения, Миропомазания, Евхаристии и Елеосвящения; а также две беседы на евангельские темы: «Беседа о расслабленном при купели» и «Беседы о претворении Господом воды в вино».