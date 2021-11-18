Войска США могут уйти, но Католические службы помощи продолжают помогать отчаявшимся афганцам

Американские военные могут уйти, но Католические службы помощи (CRS) продолжают помогать отчаявшимся афганцам, находящимся под властью «Талибана», пишет ИА REGNUM со ссылкой на журнал иезуитов США America.

По словам регионального директора CRS по Ближнему Востоку, Европе и Центральной Азии Кевина Хартигана, им удалось договорится с талибами о возобновлении программ на 10 объектах в стране.

Сейчас CRS заняты проведением чрезвычайной кампании по обеспечению продовольствием семей и посевов на полях, поскольку Афганистан стоит на грани голодной катастрофы. Последствия засухи усугубились экономическим и политическим хаосом после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), финансовым кризисом, который заблокировал банковскую систему страны, и продолжающейся пандемией коронавируса.

Краткосрочные меры CRS будут сосредоточены на предотвращении голода и снабжении фермеров семенами и посевным материалом, чтобы они могли получить озимые урожаи и создали условия для получения урожаев в июне. Иначе афганцы начнут уходить из страны.

Как пояснил Хартиган, во время посещения Афганистана он увидел многие «полупустые» деревни, откуда фермеры уходят в Иран, где надеются найти работу в качестве поденщиков. Однако иранцы возвращают их обратно.

Также CRS удалось договориться с официальными лицами движения «Талибан» о возможности местным женщинам-преподавателям и другим сотрудникам вернуться к работе. CRS обучает более 35 000 детей.