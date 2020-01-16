16 января 2020 г. – 800-летие подвига Первомучеников Францисканского ордена

16 января 2010 г. исполняется 800 лет со дня мученической кончины пятерых францисканцев «первого поколения», посланных самим Франциском Ассизским на проповедь Евангелия в мусульманское Марокко и принявших там смерть за веру во Христа. Святой Франциск, узнав о свидетельстве кровью своих учеников, воскликнул: «Ныне могу с уверенностью утверждать, что у меня есть пятеро Братьев Меньших!». Сам Франциск Ассизский, охваченный страстным желанием принести Евангелие всем народам, мечтал тоже умереть мучеником, однако же Провидение Божие уготовало ему иную судьбу: этот святой первым в Католической Церкви удостоился стигматов, тем самым даже внешне уподобляясь своему возлюбленному Господу, нищему и распятому.

Плоды мученичества Бернардо, Пьетро, Аккурсио, Адьюто и Оттоне не заставили себя долго ждать. Останки монахов-мучеников, которые было решено перевезти в Италию, по дороге туда были выставлены для почитания в церкви Святого Креста в португальской Коимбре. Среди молившихся у святых мощей был и молодой каноник-августинец Фернандо. По вдохновению свыше он тогда же принял решение присоединиться к Ордену Братьев Меньших, приняв при этом новое имя «Антоний». Впоследствии этот человек получит широчайшую известность под именем Антония Падуанского и станет одним из самых почитаемых в католическом мире святых.

Сегодня, в день «юбилейной памяти» Францисканских Первомучеников, мы вверяем их попечению все францисканские миссии во всём мире, включая и нашу страну. Пусть поданный ими пример бесстрашного евангельского свидетельства утвердит всех миссионеров в верности своему призванию и приумножит их ревность в возвещении Благой Вести. Святые Первомученики-Францисканцы, молитесь за нас!