16 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ЕПИСКОПСКОЙ ХИРОТОНИИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОСИФА ВЕРТА. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АРХИПАСТЫРЯ!!!

1991 год был чрезвычайно богат событиями: это год острейшего политического противостояния и социального кризиса, последний год существования СССР, год больших потрясений в стране и обществе; одновременно это год обретения полноты религиозной свободы, год чудесного восстановления канонических структур Католической Церкви в России, год рождения многих духовных призваний и, наконец, год, когда у сибирских католиков появился свой архипастырь…

16 июня 1991 г. священник Иосиф Верт был возведен в сан епископа. 30 лет – это славная веха, которая знаменует собой целый этап архипастырского служения.

От всего сердца поздравляем нашего Владыку с 30-й годовщиной его епископской хиротонии!

Желаем ему обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.

Многая и благая лета!!!

Читайте Большое юбилейное интервью епископа Иосифа Верта «Сибирской католической газете»