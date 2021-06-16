16 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ЕПИСКОПСКОЙ ХИРОТОНИИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОСИФА ВЕРТА. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АРХИПАСТЫРЯ!!!

16 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ЕПИСКОПСКОЙ ХИРОТОНИИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОСИФА ВЕРТА. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АРХИПАСТЫРЯ!!!

Июнь 16, 2021

1991 год был чрезвычайно богат событиями: это год острейшего политического противостояния и социального кризиса, последний год существования СССР, год больших потрясений в стране и обществе; одновременно это год обретения полноты религиозной свободы, год чудесного восстановления канонических структур Католической Церкви в России, год рождения многих духовных призваний и, наконец, год, когда у сибирских католиков появился свой архипастырь…

16 июня 1991 г. священник был возведен в сан епископа. 30 лет – это славная веха, которая знаменует собой целый этап архипастырского служения.

От всего сердца поздравляем нашего Владыку с 30-й годовщиной его епископской хиротонии!

Желаем ему обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.

Многая и благая лета!!!

Читайте Большое юбилейное интервью епископа Иосифа Верта «Сибирской католической газете»

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