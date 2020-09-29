Отец Коррадо Трабукки, OFM, напомнил о праздниках октября, отмечаемых в Католической школе Новосибирска

Накануне начала октября небольшое видеопослание записал директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске священник-францисканец Коррадо Трабукки. Как известно, октябрь в Католической Церкви традиционно посвящен молитве Святого Розария. Однако отец Коррадо напомнил и о других важных датах первой декады октября.

— Дорогие родители, дорогие учителя, дорогие ученики!

Вот и приближается октябрь. Каждый год в течение этого месяца мы празднуем в нашей Католической школе четыре праздника. Однако в настоящее время из-за пандемии коронавируса мы не можем просто собраться и отпраздновать их, как обычно.

Но всё равно давайте не забывать, что 5 октября в России будет праздноваться День учителя. Также обычно в этот месяц мы отмечаем традиционный Праздник осени. А ещё в октябре мы всегда празднуем день святого Франциска Ассизского и вспоминаем святого Сергия Радонежского.

От себя хочу поздравить с этими наступающими праздниками наших дорогих учителей – будем помнить о их важном труде в это непростое время. Поздравляю всех вас и с Праздником осени, ведь вокруг — осенняя погода. Хотя сегодня мы ждём уже первый снег, но тем не менее.

Поздравляю с приближающимся воспоминанием святого Франциска, который является небесным покровителем Италии (день его литургической памяти — 4 октября).

И с наступающим праздником в честь святого Сергия Радонежского, который считается небесным покровителем России (его память литургически отмечают как Православная, так и Католическая Церкви 8 октября).

Святой Франциск из Ассизи даёт нам возможность поразмышлять о том, что надо беречь нашу Землю и хвалить Господа за всё, что Он нам даровал.

А святой Сергий объединяет всех людей русских, чтобы они могли быть, в том числе, достойным христианским примером для всего человечества.

Поэтому всем вам желаю мира и добра! Всего хорошего! С праздниками!

Ваш о. Коррадо Трабукки, OFM

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