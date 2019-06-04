«Папа Франциск»: госпиталь солидарности и Евангелие отправятся в плавание по Амазонке

Францисканские монахи с Божьей помощью и ассоциация мирян, завершают подготовку к запуску в июле госпитального корабля «Папа Франциск», который доставит Евангелие и медицинскую помощь более 700 тысячам жителей амазонских районов, до которых можно добраться только по реке, в бразильском штате Пара.

Как сообщает информационное агентство Agenzia Fides, на 32-метровом корабле размещается самая полная плавучая больница в стране, с возможностями диагностики, лечения, госпитализации и профилактики в медицине, офтальмологии, стоматологии, хирургии и лабораторного анализа, лазарета, вакцинации. Также имеется кабинет и аппаратура для рентгенографии, ультразвука, маммографии.

Корабль отправится из порта Обидуш с экипажем, состоящим из францисканцев, медицинского персонала и добровольцев. Корабль посетит около 1000 прибрежных районов во время своей 10-дневной экспедиции. Если случатся наводнения, корабль также будет служить спасательным средством.



Источник: Францисканцы OFM в России