13 января. Святой Иларий Пиктавийский, епископ и Учитель Церкви. Память

Иларий Пиктавийский или Иларий из Пуатье – видный теолог раннего Западного христианства, один из первых защитников догмата о Пресвятой Троице в Западной Церкви, борец с арианской ересью. За свою твердую позицию по этим вопросам получил прозвище «Афанасия Запада».

По свидетельству св. Иеронима, Иларий родился в Галлии, в городе Пуатье, по латыни – Pictavium, во втором десятилетии IV века, в богатой и знатной римской семье. Семья была, вероятно, языческой, поскольку Иларий принял Крещение уже в зрелом возрасте. Притом, он получил обширное классическое образование, включая хорошее знание греческого языка.

В стремлении постичь смысл жизни, Иларий обратился к изучению философии и, в какой-то момент, познакомился с Новым Заветом. По преданию, при чтении Пролога к Евангелию от Иоанна, в котором излагалось учение о Божественном Слове-Логосе, на Илария чудесным образом снизошел свет небесный. Тогда он уверовал и вскоре принял Святое Крещение.

Около 350 г. община избирает Илария епископом родного города, несмотря на то, что он был женат и имел дочь по имени Абра. В это время в самом разгаре были арианские споры, причем арианская ересь пользовалась поддержкой императора Констанция. Про-арианские соборы в Арле и Медиолане подтвердили низложение главного защитника Никейского вероисповедания св. Афанасия Александрийского.

Но, вопреки общим тенденциям и позиции, занятой государственными властями, епископ Иларий активно выступил против арианствующего епископа города Арле Сатурнина, при этом стараясь привлечь на свою сторону других галльских епископов. Тогда, по приказу императора Констанция, он был низложен с епископской кафедры и как политический смутьян сослан в Малую Азию. Это произошло около 356 г.

Четырехлетнее пребывание в Восточной части Империи позволило Иларию ближе познакомиться с сочинениями защищавших Никейский Символ веры греческих отцов и еще более укрепило его в противостоянии арианству. Интересно, что Иларий сам признался в своем сочинении «О соборах» (De synodis), что впервые познакомился с Никейским Символом веры лишь в самый канун ссылки.

Будучи в Малой Азии, Иларий написал свое главное произведение «О Троице» (De Trinitate), сыгравшее важную роль в становлении богословской традиции Латинской Церкви, поскольку в нем была опробована ставшая впоследствии на Западе нормативной тринитарная терминология. Если восточные Отцы говорили о единой сущности (усия) в трех ипостасях (хипостазис), то Иларий – о единой природе (natura), сущности (essentia) или субстанции (substantia) в трех видах (species) или лицах (personae). Термины «природа», «сущность» и «субстанция», по мнению Илария, выражают различные аспекты самобытного Сущего: термин «сущность» – его стабильность, термин «субстанция» – его самодостаточность, термин «природа» – его своеобразие.

В этом же сочинении Иларий высказывает мысль, что порой богословские споры и взаимные обвинения в ереси обуславливаются разным пониманием использованных терминов, а не действительным разномыслием. Словно бы в продолжение этой мысли позднее между Восточной и Западной Церквами возник консенсус, согласно которому тринитарные терминологии, используемые богословами этих Церквей, при кажущемся различии выражают одно и то же понимание одной и той же реальности, а потому являются равно приемлемыми.

Также следует отметить, что во внутрицерковных спорах на Востоке Иларий занимал достаточно гибкую позицию: называя взгляды крайних ариан «святотатством», он, тем не менее, вступил в контакт с более умеренной партией «омиусиан» (они использовали по отношении к Сыну термин «подобносущный») и их лидером епископом Василием Анкирским, надеясь, видимо, что таким образом арианствующая партия сможет постепенно прийти к полному правоверию.

В 360 г. Иларий обратился к императору с просьбой разрешить ему сойтись в публичном диспуте с епископом Сатурнином Арльским и принять участие в Константинопольском соборе, но на оба прошения получил отказ, после чего выступил с открытыми обличениями императора («Против Констанция Августа»). Однако в 361 г. Иларию неожиданно было разрешено вернуться в Галлию, чему, возможно, способствовали два обстоятельства: во-первых, община в Пиктавии не приняла назначенного вместо Илария арианского епископа, а во-вторых, арианствующие епископы на Востоке и Западе опасались нахождения столь энергичного «никейца», каким был Иларий, вблизи столицы и императора.

Однако возвращение Илария в родные края открыло дорогу полной победе Никейского исповедания в Галлии: он возобновил свою полемику с Сатурнином, привлек на свою сторону других епископов и добился осуждения и низложения Сатурнина на Поместном соборе в Лютеции (Париже) в 361 г.

К моменту вступления на престол во второй половине 361 г. нового императора Юлиана, вознамерившегося вернуться к язычеству, торжество Никейского Символа веры в Галлии стало уже свершившимся фактом. Иларий попытался уговорить императора низложить арианского епископа Медиолана Авксентия, однако заинтересованный в продолжении и провоцировании внутрицерковных раздоров Юлиан отказался это сделать.

Епископ Иларий скончался, вероятно, 13 января 367 г. Папа Пий IX провозгласил его Учителем Церкви 13 мая 1851 г.