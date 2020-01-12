12 января. Крещение Господне. Праздник

В Западной Церкви праздник Крещения Господня отмечают в первое воскресенье после торжества Богоявления (6 января). Им завершается Рождественское время…

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус вышел из воды; и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф 3,13-17).

Во время сегодняшнего торжества мы вспоминаем Крещение, которое Иисус принял в водах Иордана от Иоанна Крестителя. Хотя Иисус не имел никакого греха, Он пожелал пройти обряд очищения. Таким же образом Он исполнял необязательные для Него предписания Моисеева закона. Став человеком, Он подчинился законам человеческого естества и законодательству Израиля – избранного Богом для приготовления пришествия Искупителя народа. Иоанн же ревностно исполнял свою миссию пророка покаяния, приготовляя пути мессианскому Царству.



Святой Августин утверждал, что Господь пожелал креститься, дабы «Своим смирением засвидетельствовать то, что является необходимым для нашего Спасения». Крещением Иисуса было подготовлено наше Крещение. Господь определил материю будущего Таинства, а в день Вознесения провозгласил его общеобязательным: Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф 28,18-19).

В таинстве Святого Крещения мы получаем веру и благодать. День Крещения – самый важный в нашей жизни. Подобно тому, как «иссохшая земля не принесет плода, если не будет орошена, так и мы, будучи сухим корнем, никогда бы не принесли плодов жизни, если бы не были орошены дождем свыше» (святой Ириней, Adversus haereses, 3, 17). До принятия Крещения врата небес были перед нами закрыты. У нас не было ни малейшей возможности принести духовный плод.

В ходе нынешнего размышления мы вознесем благодарение Богу за сей незаслуженный дар и за иные многочисленные дары Его благодати. На благодать крещения мы должны ответить, во-первых, благодарностью, а во-вторых – радостью. Радостью должно переполняться наше сердце всякий раз, когда мы вспоминаем о нашем крещении.

Мы должны благодарить Бога за очищение души от первородного греха и прочих грехов, совершенных нами до крещения. Все мы – дети одной и той же общечеловеческой семьи, поврежденной грехом ее прародителей. «Первородный грех вместе с человеческим естеством передается посредством рождения, а не подражания, и является собственным грехом каждого» (Павел VI, Исповедание веры Народа Божия). Однако Иисус связал с таинством Крещения сверхъестественный дар очищения человеческого естества и его освобождения от греха, в котором мы родились. Погружение в воду Крещения имеет реальные последствия. Крещальная вода омывает душу от порчи и нечистоты в той же мере, в какой обычная вода омывает тело (ср. 1 Кор 6,11; Ин 3,5).

«Благодаря таинству Крещения ты стал храмом Духа Святого. Только бы ты, — предостерегает нас святой Лев Великий (Рождественская речь, 3), — не изгнал своими плохими поступками столь знатного Гостя и не попал в рабство дьяволу. Ведь твоя цена – Кровь Христа».

Всемогущий, вечный Боже, после Крещения Иисуса в водах иорданских и сошествия на Него Святого Духа Ты провозгласил Его Возлюбленным Сыном Своим. Помоги нам, усыновленным детям Твоим, возродившимся от воды и Святого Духа, всегда быть угодными Тебе (Вступительная молитва Мессы Крещения Господня).

Крещением мы приобщились ко Христу. Крещением мы родились свыше. В Крещении мы получили новую жизнь, о которой свидетельствовали апостолы, о которой Иисус беседовал с Никодимом: Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия… Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух (Ин 3,3.6).

Плод рождения свыше – это своего рода «обожение» человека и его способность по благодати приобретать заслуги для жизни вечной. Часто достоинство крещеного человека не принимается во внимание в повседневной жизни. Мы же должны по примеру святых стремиться соответствовать величию своего призвания.

Наше достоинство – достоинство детей Божиих – было даровано нам в Святом Крещении и представляет собой плод рождения свыше. Следствием физического рождения являются отношения «отцовства» и «сыновства». Так и те, кто родился от Бога, воистину являются Его детьми: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими… Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем… (1 Ин 3,1-2).

Чудо нового рождения совершается в момент Крещения посредством излияния Святого Духа. Крещальную воду освящают в Навечерие Пасхи и при этом читают следующую молитву: Боже, неизреченной силой Ты творишь необычные дела таинственными знаками… Воззри на Церковь Твою и благоволи отворить ей источник крещения. Да получит вода сия чрез Святого Духа благодать Единородного Сына Твоего, дабы человек, сотворенный по образу и подобию Твоему и омытый таинством крещения от всех нечистот греха, возродился от воды и Святого Духа к новой жизни, став чадом Твоим (Молитва благословения воды в Навечерие Пасхи).

Эти глубокие аллегории раскрывают духовную реальность: крещеный человек возрождается к новой жизни, жизни Божьей, а потому он – дитя Божие. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу (Рим 8,17). Поблагодарим же от всего сердца Бога, нашего Отца, от Которого мы имеем сей неизреченный дар. Частое размышление о нашем Богосыновстве исполнит наше сердце радостью.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»