1200 бедняков будут привиты на Страстной неделе в Ватикане

Накануне Пасхи на Страстной неделе 1200 бедняков будут вакцинированы от коронавируса в Ватикане. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Службу Папских милостей.

Прививать людей будут в одном из холлов Зала Павла VI, где, как правило, проходят всеобщие аудиенции Папы Римского и другие массовые мероприятия. В этом зале 13 января началась вакцинация в Ватикане, здесь сделали прививку Папе Франциску и Папе на покое Бенедикту. 20 января там же вакцину получили 25 бездомных, которых опекает Апостольская Элемозинария.

Вакцинация бедняков проводится, «дабы придать конкретное выражение призывам Папы Франциска к тому, чтобы никто не был исключен из кампании по вакцинации от COVID-19».

Для вакцинации будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech. Ею были привиты понтифик и сотрудники различных структур Святейшего Престола.