12 мая пройдет общая аудиенция Папы Франциска с участием народа
Префектура Папского дома сообщила, что в среду 12 мая Святейший Отец проведет общую аудиенцию во Дворе святого Дамасия.
Принять участие в аудиенции могут все желающие, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, без необходимости входного билета.
Войти во Двор святого Дамасия можно через Бронзовые ворота, расположенные возле площади Святого Петра.
Источник: Vatican News
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