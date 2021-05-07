12 мая пройдет общая аудиенция Папы Франциска с участием народа

Префектура Папского дома сообщила, что в среду 12 мая Святейший Отец проведет общую аудиенцию во Дворе святого Дамасия.

Принять участие в аудиенции могут все желающие, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, без необходимости входного билета.

Войти во Двор святого Дамасия можно через Бронзовые ворота, расположенные возле площади Святого Петра.

Источник: Vatican News