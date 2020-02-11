11 февраля. Пресвятая Дева Мария Лурдская. Всемирный день молитв о больных. Годовщина установления четырех католических епархий в России

11 февраля. Пресвятая Дева Мария Лурдская. Всемирный день молитв о больных. Годовщина установления четырех католических епархий в России

Февраль 11, 2020

Пещера явлений в Лурде

В 1858 г. восемнадцать раз являлась больной девочке Бернадетте Субиру в пещере вблизи Лурда (департамент Верхние Пиренеи, Франция). Первое из этих явлений имело место 11 февраля.

Мария-Бернарда Субиру родилась 7 января 1844 г. в бедной крестьянской семье. Дома ее называли «Бернадеттой» и под этим именем она и стала известна. Бернадетта страдала приступами астмы, переболела холерой и в свои 14 лет выглядела не старше 12-ти. Она была совершенно неграмотной, не училась в школе и из-за незнания основ веры не могла даже приступить к Первому Причастию. Единственной известной ей молитвой была молитва Святого Розария. Позже она сама скажет о себе: «Я не имела никакого права на эту милость. Пресвятая Дева взяла меня, как поднимают камешек с дороги… Если Пресвятая Дева избрала меня, так это потому, что я была самой невежественной. Если бы Она нашла какую-нибудь еще более невежественную, чем я, Она избрала бы ее».

Мария-Бернарда Субиру11 февраля 1858 г. Бернадетта с подругой пришла на берег реки Гав-де-По в поисках хвороста. Внезапно налетевший порыв ветра раздвинул кусты и в гроте прибрежной скалы Бернадетта увидела женскую фигуру. «Я видела женщину в белом, — рассказывала она, — на ней было белое платье, белая вуаль и голубой пояс…»
Настоятель местного прихода и жители городка скептически отнеслись к рассказам ребенка. Городской судья даже полушутя пригрозил отправить ее в камеру за распространение небылиц, а родители запретили ей ходить ко гроту. Тем не менее, Бернадетта продолжает делать это и встречаться с Прекрасной Дамой, и постепенно всё больше людей стало сопровождать ее в походах к заветному месту.

Явления в ЛурдеПоначалу Бернадетта вела себя как обычно, а потом стала грустной, задумчивой, путь до пещеры начала проделывать на коленях, принялась целовать землю, вымазывать себе лицо глиной, вырывать и есть траву… Все были убеждены, что она сошла с ума, но Бернадетта кротко поясняла: «Это – за грешников».

Обследование у психиатра не выявило у юной крестьянки признаков психического заболевания. «Ее религиозному чувству, — гласило медицинское заключение, — не свойственна экзальтация; у нее не обнаружено ни беспорядочного мышления, ни психических отклонений, ни странностей характера или навязчивых идей, предрасполагающих к фантазиям».

25 марта Прекрасная Дама открывает Бернадетте свое имя – «Непорочное Зачатие», причем произнесено оно было на родном для девочки гасконском диалекте. Местный священник был ошеломлен: откуда безграмотной крестьянке, никогда не проходившей катехизацию, могло стать известно о догмате, провозглашенном четырьмя годами ранее Папой Пием IX?

Бернадетта Субиру - монахиняВсего с февраля по июль 1858 г. Непорочная Дева 18 раз являлась Бернадетте, учила ее молитве, призывала к покаянию за грешников и повелела сообщить местным властям, что на месте явлений следует воздвигнуть церковь. Особенно рекомендовала читать как можно чаще Розарий, чтобы таким образом стяжать дух пламенной любви, прежде всего по отношению к страждущим. Во время одного из явлений указала Бернадетте источник, который, как выяснилось, обладал чудотворной целительной силой. В том же 1858 г. у него было официально удостоверено пять необъяснимых исцелений.

В 1862 г. специально назначенная церковной иерархией комиссия на основании фактов исцелений, свидетельств Бернадетты, изучения документов и показаний очевидцев признала сверхъестественный и Божественный характер имевших место явлений. Папа Лев XIII установил на 11 февраля день их памяти, а Папа Пий X сделал его обязательным для всей Церкви.

Стекавшиеся в Лурд тысячи паломников окружили почитанием как место явлений, так и саму Бернадетту, поэтому церковные власти рекомендовали ей удалиться из города. В возрасте 22 лет она вступила в Конгрегацию Сестер Божественного Милосердия в городе Невере, чтобы служить в меру сил больным и страждущим людям. Будучи сама слабого здоровья, сестра Бернадетта Нетленные мощи св. Бернадетты Субируотошла к Господу 16 апреля 1879 г., в возрасте 35 лет. Причисливший ее к лику святых в 1933 г. Папа Пий XI сказал о ней так: «Ее жизнь можно описать в трех словах: она была верна своей миссии, смиренна во славе и тверда в испытаниях». При трехкратной эксгумации ее могилы в ходе канонизационного процесса выяснилось, что ее тело не тронуто разложением. Нетленные мощи св. Бернадетты доныне почивают в часовне ее имени в монастыре в Невере, в котором она провела остаток своей земной жизни.

Санктуарий в ЛурдеВ настоящее время когда-то ничем не примечательный провинциальный городок Лурд является одним из крупнейших в мире центров паломничества. Ежегодно здесь бывает около 5 миллионов паломников, сотни тысяч из числа которых ищут исцеления от различных болезней. Очень многим удалось восстановить в Лурде свое физическое , но еще больше таких, кто восстановил и обновил здесь свою веру.

В 1992 г. Папа Иоанн Павел II назначил 11 февраля, когда Церковь чтит память явлений в Лурде, Всемирным днем молитв о больных. Цель этого установления Папа в своем специальном послании по этому случаю охарактеризовал следующим образом: «…Дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу, насколько необходимо обеспечение лучшего ухода за больными и немощными, облегчение их страданий».

День 11 февраля памятен католикам России и по другой причине. В этот день в 2002 г. Папа Иоанн Павел II преобразовал временные структуры Католической Церкви в России (Апостольские администратуры) в полноценные епархии.

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