1 августа. Святой Альфонс Мария де Лигуори, епископ и Учитель Церкви. Память

Святой Альфонс Мария Лигуори (1696 – 1787 гг.) – святой XVIII века, особенно трудного периода в истории Католической Церкви, которая, с одной стороны, подвергалась ожесточенной критике идеологов Просвещения, стремившихся, по выражению Вольтера, «раздавить гадину», а, с другой стороны, переживала трудную внутрихристианскую полемику с янсенистами, отстаивавшими «узкий путь спасения», реально доступный лишь немногим. Святой Альфонс Мария успешно противостоял в дискуссиях и тем, и другим, а по количеству своих сочинений, выдержавших великое множество изданий и переизданий, он является самым популярным католическим автором всех времён и народов.

Протестантский церковный историк Адольф Гарнак прямо сравнивал Лигуори с Вольтером, называя их «двумя лидерами душ латинских народов».

Альфонс Мария принадлежал к знатной неаполитанской семье: он был старшим из семи детей капитана королевского флота и аристократки испанского происхождения. В 12 лет он поступил в университет Неаполя, где изучал юриспруденцию, а в 16 лет с блеском защитил диплом как по гражданскому, так и по церковному праву. Это случилось на четыре года раньше установленного Регламентом возраста, так что юному Альфонсу Марии пришлось испрашивать специальное разрешение у испанского вице-короля.

Вскоре он становится одним из самых успешных и авторитетных адвокатов Неаполитанского королевства. Идет в гору и карьера его отца: тот становится контр-адмиралом и полагает, что сумеет провести своего первенца на важнейшие посты в государстве. Однако, вопреки ожиданиям родителей, Альфонс Мария не вступает в брак. Его невеста Тереза де Лигуори (двоюродная сестра) становится монахиней-кармелиткой в возрасте 15-ти лет, а в 20 лет умирает в состоянии святости. Много позднее Альфонс Лигуори признается, что это он убедил обрученную ему юную аристократку сделать такой выбор. Через 40 лет он напишет исполненную благоговения историю ее жизни.

Альфонс Лигуори поступил так, ибо сам уже давно посвятил себя Пресвятой Деве, а в 18 лет тайно принес обет целомудрия. Свою особую любовь к Деве Марии он выражал языком рисунка, и эти изображения побуждали к молитве. Другой особенностью молодого кавалера-аристократа было его чрезвычайное благоговение по отношению к Пресвятым Дарам. Он часто становился у них во время адорации в почетном карауле, с обнаженной шпагой. Позднее, уже будучи признанным духовным наставником, он посвятит этим двум столпам своего благочестия две книги: «Визиты к Святым Дарам» и «Прославление Марии», выдержавшие множество изданий на разных языках. Несколько раз в неделю преуспевающий адвокат посещал больницу для бедняков, где исполнял неблагодарные обязанности санитара, ухаживая за самыми тяжелыми больными.

Весной 1723 г., после неожиданно проигранного им дела, где речь шла о большой денежной сумме, Альфонс Мария навсегда оставил адвокатскую практику, зато стал чаще посещать больницу, и именно в ее коридорах услышал прозвучавший внутри него голос: «Оставь всё и отдай себя Мне!» Этот день, 29 августа 1723 г., Альфонс назовёт днем своего обращения. Вопреки сопротивлению отца, он начал готовиться к принятию духовного сана, а в свободное время нес благотворительное служение в кварталах неаполитанской бедноты. По окончании обучения он в 30 лет стал священником.

Новый священник очень скоро привлек внимание неаполитанцев своими прекрасными проповедями – с одной стороны, красивыми и убедительными, а с другой – выраженными простым, понятным языком. Проповедников, говорящих сложно, он называл «предателями Божия Слова».

Он очень много времени проводил в исповедальне, где, не впадая в крайности янсениствующих духовников, но и избегая либерализма, умел приводить приходящих к нему людей к подлинному и глубокому покаянию. Он пояснял: «Ничего не стоит сказать грешнику: “Ты проклят, я не могу отпустить тебе грехи”. Но при этом мы забываем, что этот человек обошелся Иисусу ценой Его крови». Труд духовника он совмещал с основательным изучением нравственного богословия, а потом и сам начал писать на эту тему. Именно за труды в области моральной теологии, прежде всего за написанное на латинском языке фундаментальное творение Theologia moralis, его провозгласили Учителем Церкви, а также небесным покровителем духовников и моралистов. Двухтомник Theologia moralis пера Лигуори каждый год перечитывал святой настоятель из Арса Жан-Мари Вианней, называвший себя «последователем Альфонса».

Поскольку желающих слушать проповеди Альфонса Марии и исповедоваться у него было великое множество, здание храма уже не могло вместить всех приходящих. Тогда Альфонс стал проповедовать на площадях, а когда это не понравилось властям, разделил свою паству на группы – «капеллы», попечение над которыми поручил разделявшим его взгляды и желавшим сотрудничать священникам и доверенным мирянам. Среди обращенных был и отец Альфонса, старый контр-адмирал, признавшийся: «Сын мой, сегодня ты научил меня познавать Бога».

Тем временем, Альфонс Мария перенес свою миссионерскую деятельность в глухие районы Кампанских Апеннин и Лукании, почти лишенные регулярного пастырского окормления. Его сопровождали братья, решившиеся, как и он, посвятить себя миссии в народе. Так зародилась новая конгрегация получившая название «Ордена Святейшего Искупителя», а коротко – редемптористов (CSsR). Альфонс видел в своих планах монастыри, где братья могли бы проживать как «домашние отшельники» по четыре месяца в году, отдавая себя молитве и учебе, а всё остальное время проводить в «народных миссиях», посещая самые отдаленные места, проповедуя несколько раз в день, призывая к покаянию и исповедуя, организовывая крестные ходы и коллективные акты покаяния, посещая больных, образовывая молитвенные группы и благотворительные общества. У входа в селение, которое посетили «народные миссионеры», в качестве символа обращения ко Христу должен был воздвигаться высокий крест.



Однако новая конгрегация долгое время не имела признания ни со стороны неаполитанского короля, ни со стороны Папы. И всё же «народные миссии» продолжали развиваться, и сам Альфонс Мария Лигуори принимал в них активнейшее участие, не только проповедуя и исповедуя, но и сочиняя духовные песни (их до сих пор поют в Италии), раздавая написанные им же брошюрки с простым и доступным изложением истин веры и им же нарисованные духовные образки. Эту практическую деятельность он сочетал с написанием фундаментальных трудов по нравственному и аскетическому богословию, догматике и апологетике, а также с составлением бесчисленного числа брошюр, посвященным различным аспектам духовной жизни.

Наконец, в 1749 г. Папа Бенедикт XIV выразил согласие на деятельность конгрегации, основанной Лигуори, утвердив ее Конституцию и Устав, но свобода действий по-прежнему не была предоставлена ей в полной мере. Альфонс Мария настаивал: «Наша конгрегация создана для гор и деревень. До тех пор, пока мы будем водиться с прелатами, кавалерами, дамами и придворными, прощайте миссии, прощай деревня. Сделаемся и мы придворными. Да избавит нас Иисус Христос от такой напасти!»

В 1762 г. Альфонс Мария Лигуори вопреки своей воле, будучи уже старым и тяжело больным, был назначен Папой ординарием (правящим архиереем) бедной горной епархии Св. Агаты в округе Беневенто. При этом Альфонс продолжал оставаться настоятелем своей конгрегации. В его распоряжении оказалось достаточно много епархиальных священников и монашествующих, но все они предпочитали группироваться в городах, где церкви приносили кое-какой доход, а о миссии в отдаленных селениях не хотели и слышать.

Епископ Лигуори начал с того, что совершенно реорганизовал епархиальную семинарию, приняв в нее лишь немногих из прежних воспитанников (тех, кто пришел туда, следуя призванию, а не в поисках «должности»), а впоследствии охотно принимая кандидатов из бедных семей и отдаленных районов. Вся епархия Св. Агаты стала одной большой миссией.

Новый епископ отличался также щедрой благотворительностью, а когда во всём Неаполитанском королевстве разразился голод, кормил из предусмотрительно собранных запасов до 500 человек в день и в помощь голодающим продал всё епископское имущество.

И всё же епископство легло чрезвычайно тяжким бременем на его уже немолодые и согбенные плечи, а потому Альфонс Мария неоднократно просил Римских понтификов (Климента XIII, а затем его преемника Климента XIV) отправить его на покой, но раз за разом получал отказ. Лишь в 1775 г., когда ему исполнилось 79 лет, его отставка наконец была принята.

Альфонсу Марии предстояло провести на земле еще 11 лет, и он провел эти годы в написании новых трактатов по догматике, духовных текстов, брошюр для народного благочестия. Когда он стал настолько немощен, что уже не мог самостоятельно служить Мессу, он проводил много часов перед дарохранительницей. Скончался он 1 августа 1787 г. под звон колокола, призывавшего к полуденной молитве Angelus.

В 1831 г. Папа Григорий XVI причислил Альфонса Марию де Лигуори к лику святых, а в 1871 г. Папа Пий IX провозгласил его Учителем Церкви.

Основанная им Конгрегация Святейшего Искупителя уже в XIX веке распространилась по всему миру и охватила своим служением все континенты.

В настоящее время духовные чада св. Альфонса Марии Лигуори служат в 714 приходах 77 стран мира. Среди них – и наша Преображенская епархия, в которой отцы-редемптористы вот уже более 25-ти лет плодотворно трудятся в приходах Северного Кузбасса.