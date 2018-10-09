Власти Китая занялись выявлением учеников из верующих семей

Правительство Китая придумало новый способ выявления христиан среди учащихся государственных школ, — сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на invictory.com и The Christian Post.

Школьникам в провинции Чжэцзян раздали анкеты, в которых были вопросы о вероисповедании. По мнению христиан, такие действия – попытка властей выявить их и оказать давление. «Нет ничего страшного в том, если руководство школы попросит родителей заполнить анкету с вопросами о вероисповедании ребенка при поступлении, с этим никогда не было проблем , — отметила правозащитная организация World Watch Monitor, ссылаясь на анонимный источник. — В нашем случае анкеты раздали не родителям, а детям. Складывается впечатление, что это новая попытка властей выявить христиан и надавить на них. Дети в этой провинции могут написать, что они христиане, если слишком наивны или если выросли в ревностных христианских семьях».

«Государство финансирует школы и навязывает коммунистическую идеологию. Дети-христиане часто становятся объектами насмешек. Это для того, чтобы они не вступили в Коммунистический союз молодежи и не получили преимуществ, которые партия могла бы дать в дальнейшей жизни», — сообщили World Watch Monitor. В одной школе, где обучается около 200 христиан, учитель потребовал, чтобы они переписали анкету, а в графе о вероисповедании написали, что не придерживаются какой-либо религии. Несмотря на это половина школьников назвали себя христианами. После повторного предупреждения учителя, все, кроме одного ребенка, сделали, как им сказали. То же повторилось и в другой школе, где обучается примерно 100 учащихся-христиан. Классный руководитель вынудил школьников заполнить анкету и отметить, что у них «нет религии».

На детей в Китае давят по-разному: «В этих случаях было словесное давление. Складывается впечатление, что учителям поручили ущемлять детей-христиан, отделяя их от других учеников. Показывая последствия того, что значит говорить о вере и быть христианином в школе. По их мнению это всё на благо ребенка, а также для того, чтобы не допустить распространение христианства среди молодежи через евангелизацию». Давление переживают и родители, которые беспокоятся о будущем своих детей и боятся, что те откажутся от своей веры.

В феврале правительство Китая обновило положения о религии, которые включали запрет на посещение церкви или получение какого-либо религиозного образования лицами моложе 18 лет. «Сжигание Библий, разрушение церквей — это только часть дерзкого репрессивного плана нападения Китайской коммунистической партии на совесть и религию, — сказал на прошлой неделе конгрессмен США Крис Смит, добавив, что США ответят «более жесткой политикой в отношении Китая».