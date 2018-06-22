В Кафедральном соборе Новосибирска отслужена Месса памяти блаженного Владислава Буковинского

20 июня Владыка Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Преображения Господня Мессу в день литургического поминовения блаженного Владислава Буковинского.

Официального церковного почитания отец Буковинский удостоился совсем недавно – в сентябре 2016 г., когда в Кафедральном соборе Караганды кардиналом Анджело Амато был зачитан декрет о его беатификации. Владыка Иосиф знал этого замечательного подвижника лично, будучи еще ребенком, а затем – совсем молодым человеком, делающим первые шаги на пути своего призвания – полностью посвятить себя служению Богу и людям.

Священник Владислав Буковинский — исповедник веры Советских времён, свыше тринадцати лет провел в тюрьмах и лагерях. В благодарной памяти знавших его верующих он остался под именем «Апостола Казахстана». Самоотверженный пастырь, проницательный духовный наставник, несгибаемый свидетель веры, он сыграл огромную, ни с чем несравнимую роль в становлении цветущей католической общины в Караганде, откуда вышло множество священников и сестер-монахинь, затем плодотворно трудившихся на всём постсоветском пространстве. Среди них был и наш ординарий, епископ Иосиф Верт.



О торжественном богослужении в день памяти отца Владислава Буковинского рассказывает фоторепортаж ТВ «Кана»: