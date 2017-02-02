Трамп выдвинул на место Верховного судьи кандидата, выступающего в защиту жизни

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил о выдвижении судьи Нила Горсача из Колорадо кандидатом на должность судьи Верховного суда США. Горсач широко известен тем, что последовательно выступает против легальных абортов и эвтаназии.

Выступая в Белом доме, глава государства напомнил о своем предвыборном обещании «найти самого лучшего в стране судью для Верховного суда». По его словам, он обещал выбрать того, кто уважает законы, конституцию страны и «интерпретирует их так, как они написаны», а также будет сторонником защиты зачатой жизни и других конституционных прав граждан.

«Сегодня я выполняю еще одно обещание перед народом Америки, номинируя судью Нила Горсача судьей в Верховный суд США», — сказал Трамп, отметив, что «квалификация судьи Горсача не вызывает сомнений».

Глава государства напомнил о том, что его избранник пользовался двухпартийной поддержкой при предыдущих назначениях. Он выразил надежду на то, что так же произойдет и на этот раз. Трамп также утверждал, что выбор нового члена Верховного суда по своему значению уступает только решению о защите безопасности страны.

Горсач — 49-летний судья апелляционного суда по десятому федеральному округу, который располагается в Денвере. Он известен своими консервативными взглядами и является сторонником буквального истолкования Конституции США. Ранее он выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Со своей стороны, он обещал работать с обеими партиями. Среди главных качеств юриста Горсач выделил такие черты, как беспристрастность, независимость, коллегиальность и смелость.

Назначение на вакантную должность в Верховный суд может стать одним из наиболее важных решений для президентства Трампа, учитывая ту значительную роль, которую суд играет в законодательном процессе и общественной жизни.

Утверждение судьи в сенате требует простого большинства голосов — более 50 сенаторов из 100. При этом каждый сенатор может выдвинуть собственные возражения и де-факто задерживать голосование на неопределенный срок. Эту тактику, известную под названием «флибустьерской» (filibuster), может преодолеть лишь «супербольшинство» в 60 голосов, которых в данном созыве сената у республиканцев нет. Таким образом, если 41 сенатор-демократ из 48 согласится на обструкцию, кандидата Трампа в Верховном суде не будет еще долго.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая освободилась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Он считался иконой американских консерваторов.

По материалам catholic.by и rosbalt.ru