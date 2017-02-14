СМИ: Патриарха всея Грузии Илию II пытались отравить

Задержание диакона Георгия Мамаладзе в тбилисском аэропорту в минувшую пятницу позволило предотвратить преступление против страны и Церкви, заявил в понедельник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«В первую очередь хочу сказать, что мы все избежали большого несчастья. Предотвращено преступление против нашей страны, вероломное нападение на нашу Церковь», — заявил премьер-министр.

«С первых же минут, как правоохранители передали мне эту информацию, дело было взято мною под личный контроль. Исходя из сложившейся неординарной ситуации, я направил в Берлин, где находится на лечении Патриарх Илия II, членов моей личной охраны во главе с руководителем специальной Службы госохраны, чтобы на месте усилить меры безопасности», — сказал Г.Квирикашвили, поблагодарив сотрудников служб безопасности, которые «сработали эффективно, без излишнего шума».

Он подчеркнул, что операция у Патриарха в Берлине завершилась успешно, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Я намерен перед началом Мюнхенской международной конференции по безопасности отправиться в Германию, чтобы лично встретиться в Берлине с Патриархом», — сказал Г.Квирикашвили.

Ранее в понедельник главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе уклонился от ответа на вопрос, планировал ли задержанный 10 февраля в тбилисском аэропорту диакон Г.Мамаладзе отравление Патриарха Илии II, находящегося на лечении в Германии.

«Мы заявляем, что готовилось убийство. Исходя из специфики дела мы не хотим разглашать детали следствия», – сказал Шотадзе, отвечая на вопрос, идет ли речь о покушении на Патриарха.

Он отметил, что следствие располагает аудио- и видеоматериалами обвинения, но на этом этапе их обнародование нецелесообразно.

Ранее на брифинге И.Шотадзе сообщил о задержании диакона, руководителя службы по распоряжению имуществом Патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, готовившего убийство.

По информации прокурора, в аэропорту у Г.Мамаладзе в багаже было обнаружено отравляющее вещество цианид. Г.Мамаладзе направлялся в Берлин, где на лечении находится патриарх Грузии.

Официально информацию о готовящемся отравлении Патриарха не подтвердили, однако об этом сообщили сразу несколько источников телеканала.

Напомним, ранее грузинские СМИ сообщили, что глава службы по управлению имуществом Грузинской Православной Церкви арестован по делу о попытке отравления католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

Источники: Интерфакс-Религия, Новости-Грузия, Грузия Онлайн