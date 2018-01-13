Кардинал Рэймонд Лео Бёрк подверг резкой критике гендерную теорию

Во Франции вышла в свет книга-интервью Гийома д’Аланcона (Guillaume d’Alançon), епископского делегата по делам семьи и жизни диоцеза Байонна, «Entretien avec le Cardinal Burke, un Cardinal au coeur de l´Eglise» («Интервью с кардиналом Бёрком, кардиналом в сердце Церкви»)

Кардинал Рэймонд Лео Бёрк (Raymond Leo Burke), нынешний патрон Мальтийского ордена, которого считают консервативным оппонентом Папы Франциска, в непринужденной дискуссии с Гийомом д’Алансоном, с полной откровенностью и без каких-либо табу рассматривает острые вопросы, которые сегодня волнуют Католическую Церковь: проблемы литургической жизни, семьи, брака, пола и т.д.

В частности, кардинал Бёрк раскритиковал гендерную теорию, указав на ее разрушительные последствия для человеческого общества.

«Гендерная теория — это выдумка, искусственно измышленная. Невозможно иметь какую-то идентичность, которая не противопоставлялась бы истинной природной человеческой идентичности мужчины и женщины. Это глупость, которая нанесет огромный ущерб обществу и тем, кто эту теорию поддерживает», — заявил кардинал Бёрк.

Прелат подчеркивает: «Гендерная теория исключает существование человеческого общества. Уже сейчас в некоторых частях США любой может изменить свою идентичность до такой степени, что может сказать: сегодня я мужчина, а завтра буду женщиной. Это на самом деле за пределами здравого смысла. Как следствие, некоторые мужчины требуют права на пользование женскими туалетами. Это негуманно. Можете себе только представить хаос в школах. Один из американских кардиналов рассказал мне случай, когда его племянник — десятилетний мальчик, вернувшись из школы, заявил своим родителям, что хочет стать женщиной. Ребенок услышал в школе о гендерной теории»

Рэймонд Лео Берк родился 30 июня 1948 г. в Ричлэнд Центре, штат Висконсин (США). В 1962— 1968 гг. учился в семинарии Святого Креста в Ла-Кроссе, Висконсин. С 1968 г. по 1971 г. учился в Католическом университете Америки в Вашингтоне, округ Колумбия. Завершил образование в Папском Григорианском университете в 1980-1984 гг. Рукоположен в сан священника в 1975 г. Папой Римским Павлом VI в соборе Святого Петра в Ватикане. Служил священником в диоцезе Ла-Кросса. В 1994 г. Папой Иоанном Павлом II назначен епископом Ла-Кросса (хиротония 6 января 1995 г. в соборе Святого Петра). С 2003 г. по 2008 г. — архиепископ-митрополит Сент-Луиса. В 2008 г. Папой Бенедиктом XVI назначен членом Папского совета по интерпретации законодательных текстов и Конгрегации по делам духовенства. В том же году назначен префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры и председателем Комиссии адвокатов (ассоциации ватиканских юристов). На консистории 20 октября 2010 г. возведен в достоинство кардинала-дьякона. 8 ноября 2014 г. Папой Франциском освобожден от этих должностей и назначен патроном Суверенного Мальтийского ордена.

Кардинал Бёрк известен своими традиционалистскими убеждениями. Сторонник расширения служения Мессы по Тридентскому обряду. Имеет репутацию одного из самых консервативных иерархов Католической Церкви. Неоднократно выступал с критикой политиков и иных публичных персон за их действия и высказывания, противоречащие католической морали. Активно выступает против абортов и их сторонников.

Источник: Седмица.ру