24 января. Св. Франциск Сальский, епископ и Учитель Церкви. Память

Святой Франциск Сальский (1567-1622) – епископ Женевы, Учитель Церкви, основатель Конгрегации визитанток. Происходил из графского рода, получил богословское образование в Париже. Проповедовал среди кальвинистов и обратил около 70 тысяч человек. Был духовным писателем и аскетом. Известен своими духовными сочинениями, в особенности «Руководством к благочестивой жизни». Главная идея его наставлений заключается в том, что христианского совершенства можно достичь не только в монастырской обители, но и следуя своему мирскому призванию, освящая верой и любовью исполнение обязанностей, связанных с полученной профессией и занимаемым в обществе положением. Тем самым св. Франциск Сальский предвосхитил учение о всеобщем призвании к святости, получившее свое наиболее полное выражение в документах II Ватиканского Собора.

«Смотри на небо и не покидай его ради земли.

Смотри на ад и не бросайся в него ни на мгновение.

Смотри на Иисуса Христа и не отрекайся от Него ради мира.

Величайший успех добродетели состоит не в том, чтобы много думать о Боге, но в том, чтобы много любить Его.

Душа ближнего твоего есть древо добра и зла; к сему древу запрещено тебе прикасаться, или производить над ним суд твой; ибо суд сей Бог Себе Самому предоставил.

Будем взирать на ближнего своего оком простоты и любви, не разыскивая ни дел его, ни того, что с ним будет.

Храни радость в сердце, ибо Господь взирает на тебя с любовью и Его любовь сильнее, чем любая твоя скорбь.»

(Из «Руководства к благочестивой жизни» Франциска Сальского, переведенного на русский язык русским православным епископом святым Феофаном Затворником. Замечательный случай, когда православный святой свидетельствует о едином источнике духовной жизни Католической и Православной Церквей.)

Франциск родился 21 августа 1567 года в замке Саль (разрушен по приказу Людовика XIII), что в двадцати километрах к северо-востоку от Анси. Его родители принадлежали к старинному аристократическому семейству герцогства Савойского. Будущий святой был старшим из шести братьев и сестер.

В возрасте тринадцати лет он уехал в Париж, где получал образование сначала в колледже иезуитов, затем в Парижском университете. В 1579 г. он отправился в Падуанский университет для продолжения обучения юриспруденции и теологии. В 1593 г. против воли отца стал священником. Правда, после того, как почти сразу после рукоположения, несмотря на молодость, Франциск получил почётную должность декана Женевского капитула, отец смирился со священническим призванием сына. В качестве своих небесных покровителей молодой декан избрал св. Франциска Ассизского и св. Филиппа Нери.

Поскольку после Реформации город Женева стал центром кальвинизма, и Католическая Церковь была там запрещена, резиденция епископа Женевы и, соответственно, резиденция его капитула располагались в г. Анси в Савойе. Соответственно и деятельность Франциска поначалу проходила в родных местах, тем более что существовала потребность в борьбе с кальвинизмом, проникающим в Савойю из Женевы.

К 1594 г. район Шабле на севере Савойского герцогства стал почти полностью кальвинистским. Франциск начал там проповедническую деятельность, обращаясь главным образом к беднякам. Это было сопряжено с большими опасностями, дважды его пытались убить, а один раз он чудом избежал гибели, повстречавшись с волчьей стаей. Но проповеди Франциска были столь действенны, что через четыре года регион был полностью возвращён в католическую веру, а когда женевский епископ в изгнании Клод Гранье посетил Шабле, его встречали толпы обращённых св. Франциском бывших кальвинистов.

Слава Франциска росла, легенды ходили как о его проповедях, так и о его добродетелях. Многие его недоброжелатели были покорены терпением и кротостью святого. Франциск трижды тайно посетил оплот кальвинизма — Женеву, где вел беседы со знаменитым кальвинистским богословом и лидером, Теодором Безой, пытаясь и его вернуть в лоно католичества, но в этом не преуспел.

В 1599 г. он был назначен коадъютором епископа Женевы. В следующем году он посетил Францию, где познакомился с секретарем и исповедником короля Генриха IV кардиналом де Берюлем, знаменитым богословом, который стал его хорошим другом. Де Берюль познакомил Франциска с молодым Винсентом де Полем, эта встреча двух будущих святых была важна и полезна для обоих. Король Генрих IV также имел несколько бесед с Франциском и был настолько покорен его умом и святостью, что просил его остаться в Париже, однако Франциск отклонил это предложение и вернулся в Савойю.

В 1602 г., после смерти епископа Клода де Гранье, Франциск сам стал епископом Женевы.

До самой смерти он неустанно служил делу Церкви в Савойе и во всей Франции, проповедовал, способствовал росту приходов, приумножал христианское просвещение, спешил на помощь бедным и обездоленным. Вместе со святой Иоанной де Шанталь, духовным руководителем которой он был, Франциск основал в Анси в 1610 г. женский Орден визитанток, духовное руководство которым осуществлял до самой смерти.



Смерть и почитание

Герцог Савойский потребовал от Франциска, чтобы тот сопровождал его с дипломатической миссией в Париж и, несмотря на слабое здоровье и усталость, тот согласился. Предчувствуя свою вероятную кончину, Франциск Сальский оставил завещание и попрощался с клиром и монахинями в Анси.

Направляясь в столицу Французского королевства, Франциск 12 декабря 1622 г. сделал остановку в Лионе, где проживала последние годы Иоанна де Шанталь. Спустя несколько дней он окончательно слег, а 28 декабря умер. Вскоре после смерти его мощи были перевезены в монастырь Ордена визитанток в Анси. День перенесения мощей св. Франциска Сальского и является днем его поминовения в Католической Церкви. В 1661 г. Папа Александр VII беатифицировал Франциска, в 1665 г. тот же Папа причислил его к лику святых, а в 1877 г. Франциску Сальскому был присвоен Папой Пием IX почётный титул Учителя Церкви.

Кроме непосредственно основанного св. Франциском Сальским в содружестве со св. Иоанной де Шанталь женского Ордена визитанток, к духовному наследию этого святого возводят себя еще три мужских и четыре женских Конгрегации. Среди них — широко известная во всём мире, в том числе и в России, Конгрегация Салезианцев дона Боско.

В 1923 г. Папа Пий XI провозгласил св. Франциска Сальского покровителем католических писателей, издателей и журналистов.

Франциск Сальский — «величайший из святых, по крайней мере нового времени. И мое убеждение основано на не оставлявшем меня никогда чувстве, что в западной истории нашей эпохи был человек, характер и жизнь которого в высшей степени отражали характер и жизнь Господа нашего Иисуса Христа, отражали как сверхъестественно, так и естественно, инстинктивно».

Мишель де ла Бедваер

“Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам” (Тит 2, 11-14).

Святой Франциск Сальский, моли Бога о нас!