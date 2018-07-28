Белорусские католики готовятся к «трезвому августу»

Католики из Пинска готовятся провести трезвый август, настоятель Пинской епархии уже обратился к верующим с пастырским посланием.

Прихожане из этой епархии уже не первый год воздерживаются от употребления спиртных напитков в последний месяц лета. Это не единственная яркая антиалкогольная инициатива белорусских католиков. Далеко за пределами Белоруссии известен «белорусский Версаль» — деревня Мосар на западе Витебской области, в которой ксендз Иозас Булька основал первый в стране антиалкогольный музей.

«В нашей Пинской епархии уже стало традицией, что август мы отмечаем как месяц трезвости и призываем к воздержанию от алкоголя», — говорится в пастырском листе епископа Пинского Антония Демьянко, которое цитирует УНИАН.

Епископ отметил, что ситуация с алкоголизацией населения вызывает еще большую озабоченность в связи с тем, что злоупотреблять алкоголем начинают молодые люди.

«Алкоголизм становится не только медицинской, но и общественной проблемой, так как порождает такие явления, как домашнее насилие, конфликты с законом, деморализацию детей и молодежи, распад семьи», — подчеркнул епископ.

Текст пастырского послания, в котором Демьянко говорит о вреде алкоголя и традиции воздержания, рекомендовано использовать священникам во время проповедей в течение всего августа.