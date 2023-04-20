Знаменитая скульптура «Спаситель мира» работы Бернини выставлена на обозрение в аэропорту Рима

Знаменитая скульптура «Спаситель мира» работы Джан Лоренцо Бернини выставлена на обозрение в аэропорту Рима в дни празднования Пасхи Христовой, передает «Седмица» со ссылкой на АrtnetNews.

Прибытие туристов в римский аэропорт Фьюмичино обычно знаменует окончание осмотра ими достопримечательностей столицы Италии. Теперь же между регистрацией и посадкой они ещё получат возможность увидеть одну из самых известных работ выдающегося скульптора и архитектора эпохи барокко Джан Лоренцо Бернини «Спаситель мира».

Мраморное изображение Иисуса Христа будет оставаться на своем новом месте в течение четырех недель в рамках стратегии по продвижению культурного наследия региона, прежде чем вернется в базилику Сан-Себастьяно.