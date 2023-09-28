«Жизнь – Христос, и смерть – приобретение». В Москве простились с о. Анатолием Гамзой

Во вторник 26 сентября в храме Святой Ольги в Москве попрощались с отцом Анатолием Гамзой, SVD, отошедшим ко Господу 21 сентября 2023 года.

Анатолий Гамза родился 20 августа 1975 г. в селе Джалинда на берегу реки Амур, расположенном на самой границе с Китайской Народной Республикой (Амурская область). Население отличалось пестротой национального состава и формировалось в основном из переселенцев из центральных областей России и других республик бывшего СССР в первом или втором поколении. Политика советского правительства была направлена на построение образцового социалистическо-атеистического общества. Ближайший православный храм находился в 750 км, в областном центре г. Благовещенск. Несмотря на это жизнь в крепкой и здоровой семье — отец, мать, два брата — помогла будущему пастырю усвоить основные нравственные ценности и сформировав его жизненные взгляды.

По окончании в 1992 г. общеобразовательной школы с золотой медалью, он поступил в Благовещенский педагогический университет на естественно-географический факультет, отделение географии и биологии. Закончив его с «красным дипломом» в 1997 г., он пошел на службу в ряды Вооруженных сил.

Но уже в студенческие годы у Анатолия проявляется интерес к религии и богопознанию. Парадоксально то обстоятельство, что первые сведения о христианстве и Католической Церкви он получил из атеистической литературы и лишь в возрасте 19 лет он впервые взял в руки Библию.

После армии он вернулся в родной педагогический университет, где продолжил обучение в аспирантуре по специальности «История России», одновременно работая в университете сначала ассистентом, а затем и старшим преподавателем.

Ключевым моментом его жизни стала встреча в 1999 г. с отцами из Общества Слова Божьего, начавшими окормлять приход Преображения Господня в Благовещенске. Пережив обращение и крестившись в возрасте 24 лет, он стал активным прихожанином. Длительные размышления, молитвы, а также беседы с отцами-вербистами постепенно помогли распознать ему призвание к миссионерству и священству.

В 2001 году, прервав обучение в аспирантуре Анатолий Гамза отправился в Беларусь к вербистам, чтобы начать свою формацию в Доме Св. Троицы в Барановичах. Завершив новициат в Обществе Слова Божьего на территории Польши 29 сентября 2004 года, он принес первые монашеские обеты.

В 2004 он поступил в Католическую Высшую Духовную Семинарию «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. По окончании пятого курса (2009 г.), в соответствии с принятым в Обществе Слова Божьего внутренним регламентом, он был направлен для прохождения миссионерской пастырской практики в Латинскую Америку: в течение двух лет служил в приходах вербистов в Никарагуа, Коста-Рике, Панаме и на Кубе. Вернувшись в Россию в 2011 году, он завершил обучение в семинарии, после чего принес вечные монашеские обеты в Обществе Слова Божьего.

2 февраля 2013 года был рукоположен в сан священника в Успенском Соборе в Санкт-Петербурге Апостольским нунцием в РФ архепископом Иваном Юрковичем. После рукоположения отец Анатолий служил викарным священником в Кафедральном соборе Непорочного Сердца Божией Матери в Иркутске.

В 2015 году он был переведен в приход Св. Ольги в Москве, где служил вначале викарным священником, а потом — настоятелем. Свое стремление к высоким академическим достижениям о. Анатолий реализовал, поступив в аспирантуру Института Философии Российской Академии Наук по специальности «Философия, этика и религиоведение».

В Обществе Слова Божьего в регионе УРАЛ – Россия и Беларусь он служил секретарем по миссионерским делам, недавно был назначен вице-регионалом.

Проститься с почившим священником в храм Святой Ольги в Люблино пришли архиепископ Павел Пецци, вспомогательный епископ Николай Дубинин, региональный настоятель Общества Слова Божия о. Харальд Менезес, генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов, Викарий архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян, представитель нунциатуры, священники, монашествующие, семинаристы и множество мирян.

Перед началом Святой Мессы, которую возглавил архиепископ Павел, собравшиеся прочитали молитву Розария. После того, как гроб с телом о. Анатолия был установлен перед алтарем, все присутствующие могли проститься с ним и выразить соболезнования родным.

Проповедуя на Святой Мессе, владыка Павел сказал: «Дорогой отец Анатолий, твой земной путь завершен, но жизнь не заканчивается. Завершение жизни — это не тлен, завершение жизни — это не земля. Завершение жизни — это Небеса, где ты соединяешься не только со Христом и Богородицей, которых ты так любил, но также с твоим братом, твоими родственниками, друзьями, которые также завершили свой земной путь. Ты смотришь на наши скорбящие глаза, которые наполняются слезами, глазами, наполненными светом.

Дорогой отец Анатолий, ты знаешь, что мы не хотим быть как эти неразумные люди, о которых говорит нам сегодня Священное Писание. Неразумные, потому что они не видят, что жизнь не заканчивается. У них нет глаз живой веры, которые необходимы для того, чтобы увидеть Воскресение. Мы хотим быть как Марфа, которая также не понимала, но доверяла Христу, видя как Иисус любил Лазаря.

Дорогой отец Анатолий, ты теперь знаешь, что Христос через Свою Церковь полюбил тебя и любил в течение всех этих лет. Ты видишь эту любовь. И мы просим, чтобы ты дал нам также сил для того, чтобы верить в Иисуса Христа, чтобы и мы могли вслед за Марфой сказать: «Да, Господи, я верю! Я верю, что даже, если умрем, то оживем». Потому что смерть — это не последнее слово.

Апостол Павел говорит, что и жизнь и смерть приобретают смысл во Христе. Никто из нас не мог бы это сказать, но смерть также имеет смысл, и ты это прекрасно понял через свою жизнь. Твоя ежедневная жертва была как раз уже предвкушением этой временной смерти. И в то же время, служа Евхаристию, ты уже участвовал в Воскресении. Твое призвание исполнилось в Обществе Слова Божьего. Конечно, мы все знаем, что Слово Божие — это Сам Иисус Христос. И неслучайно, что через Священное Писание ты погружался в Личность Иисуса Христа, стараясь уподобиться Ему. Теперь ты можешь наслаждаться в этом вечном познании Христа. Однако мы просим, чтобы ты оттуда не оставлял нас и продолжал молиться о нас. Продолжай молиться, чтобы в нас никогда не угасали вера, надежда, любовь. Чтобы мы также могли принести добрые дела и достичь вечной жизни. Аминь».

После завершения богослужения все присутствующие проследовали на Кузьминское кладбище, где был погребен о. Анатолий. По дороге на кладбище, стоя у могилы любимого пастыря, собрата и друга, на поминальном обеде люди делились между собой воспоминаниями об усопшем. Вот лишь одно из них:

«Наше с супругой знакомство с отцом Анатолием было недолгим, но очень ярким и запоминающимся на всю жизнь.

Мы присоединились к Католической Церкви в июне 2023 года. Катехизация и присоединение проходили в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Но территориально мы принадлежали к приходу Святой Ольги и стали иногда ездить на Мессы туда, где и познакомились с отцом Анатолием. Нам очень нравилось, как он ведет Литургию и особенно его проповеди, они были очень жизненными и всегда применимы для сегодняшнего дня. У нас давно было желание обвенчаться и мы попросили отца Анатолия его осуществить.

Он был очень растроган этой просьбой, говорил, что давно не совершал этого чудесного и радостного таинства и с удовольствием удовлетворит нашу просьбу. Мы прошли с ним всю необходимую подготовку и 29 июля 2023 года о. Анатолий обвенчал нас в своем приходе. Он с такой душой провел эту службу, он прочитал такую прекрасную проповедь для нас. Этот день мы будем помнить всю жизнь!

А 21 сентября, всего через полтора месяца после этого, о. Анатолий отошел ко Господу.

Очень тяжело на душе, но его жизнь не закончилась, а завершилась, и я и моя супруга Вероника от всей души говорим спасибо отцу Анатолию за его проповеди и наставления, за красоту и бережное отношение к Литургии. За любовь к приходу и прихожанам. Вы навсегда в наших сердцах! Мы молимся, чтобы Господь принял его в Своем Доме, в объятиях Отца, и даровал ему вечный покой и радость».

Отец Анатолий завершил свой земной путь, но он будет жить в сердцах прихожан, собратьев во священстве и монашестве, которые его будут помнить как «человека, который достиг такой вершины в своей монашеской, священнической и миссионерской жизни, о которой многие могут только мечтать. Тихий, улыбчивый, интеллектуальный монах, который занимался порученными ему делами, отвечая на призыв Господа: «оставь все, и следуй за Мною».



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии