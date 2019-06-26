Женская сборная Ватикана по футболу отказалась сыграть товарищеский матч в Вене из-за акции сторонников абортов

Ассоциация «Женщины в Ватикане» (D.Va) опубликовала 24 июня заявление в связи с событиями, произошедшими в Вене перед началом товарищеского матча, который должен был состояться 22 июня между недавно созданной женской сборной Ватикана по футболу и австрийской командой FC Mariahilf. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ватиканская ассоциация женщин выражает сожаление в связи со случившимся и поясняет: «Как известно, новообразованная ватиканская команда была вынуждена отказаться от матча, запланированного с командой FC Mariahilf, по причине неуместной и неприятной провокации. Использование спортивной встречи с этой целью оскорбительно не только для участниц ватиканской команды и для представленного ею Ватикана, но оно нанесло ущерб самой идее спорта как честного состязания между противниками, но не врагами. Использование футбольного матча для того, чтобы жестами, надписями и транспарантами выразить протест против известной позиции Католической Церкви в защиту жизни и ее позиции в отношении сексуальной сферы было совершенно неуместным выбором. Однако в случившемся мы видим нечто большее, ведь это именно женщины – хотя и не только они – выступили против других женщин. Мы, как женщины, хотим им ответить, что принятие, способность к диалогу, уважение также к тем, кто мыслит иначе, — это качества, от которых никогда нельзя отказываться, поскольку они составляют наше богатство и разнообразие как женщин. Футбольное поле – это, безусловно, неподходящее место для идеологических сражений. Как это было всегда, спорт должен восприниматься как место встречи и продвижения братства и мира, иначе он приведет к еще большей замкнутости и к еще более глубоким окопам изоляции».