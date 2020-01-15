Женщина впервые назначена на пост заместителя секретаря в Госсекретариате Ватикана

Папа Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане, поручив ей руководить сектором многосторонних отношений. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ди Джованни родилась в 1953 году в Палермо, получила юридическое образование и проходила практику в Международном центре Фоколяров «Дело Пречистой Девы Марии». С сентября 1993 года являлась официалом Отдела по связям с государствами, занимаясь многосторонними отношениями, в частности, вопросами, связанными с международными соглашениями по миграции, международному гуманитарному праву, коммуникациям, частному международному праву, положению женщин, интеллектуальной собственности и туризма. С новым назначением в Отделе по связям с государствами будут работать два заместителя секретаря: Франческа Ди Джованни и монсеньор Мирослав Ваховский, который занимается сектором двусторонней дипломатии. Таким образом, пост заместителя секретаря в Госсекретариате впервые в истории займет женщина.

В интервью Vatican News Франческа рассказала, чем занимается сектор многосторонних отношений при Отделе связей с государствами: речь идет о межправительственных организациях и о многосторонних соглашениях. Этому аспекту дипломатии, пояснила Ди Джованни, Папа Франциск уделяет большое внимание, хотя сегодня его эффективность нередко ставится под вопрос.

Ди Джованни считает, что назначение ее на столь высокий пост – это знак внимания Папы к роли женщин в Церкви и в обществе, однако в первую очередь это решение, безусловно, связано с самой функцией, а не с тем фактом, что она женщина. В то же время она убеждена, что женщины обладают особым даром «искать точки соприкосновения и взращивать отношения, заботясь о единстве». «Речь идет о дарованиях, которые, несомненно, я вижу и в работе моих коллег-мужчин», – добавила Франческа Ди Джованни. «Нужно неустанно стремиться к диалогу на всех уровнях, всегда искать дипломатических решений, – продолжила Ди Франческо, говоря о своей работе. – Например, в недавней речи к дипломатическому корпусу Папа напомнил, среди прочего, о многочисленных позитивных достижениях ООН, отмечающей в этом году 75-летие со дня основания. Мы хотим и дальше видеть в ООН необходимое орудие достижения общего блага, хотя это не освобождает нас от задачи требовать изменений и реформ там, где есть такая необходимость».