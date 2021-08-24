Заявление Святейшего Престола о событиях в Афганистане

Святейший Престол с пристальным вниманием и глубокой обеспокоенностью следит за развитием событий в Афганистане и возобновляет призыв Папы Франциска «молиться Богу о мире, дабы умолк грохот оружия и было найдено решение путем диалога».

Об этом заявил утром 24 августа монсеньор Джон Путцер, ответственный по делам Постоянной миссии Св. Престола при ООН и других международных организациях в Женеве.

Выступая на 31-й специальной сессии Совета по правам человека, представитель Ватикана призвал все стороны «уважать и продвигать достоинство человека и основные права каждого человека, включая право на жизнь, на свободу вероисповедания, право на свободу передвижения и мирных собраний».

«В этот исторический момент, — подчеркнул прелат, — жизненно необходимо поддержать успех и безопасность гуманитарных акций в стране, в духе международной солидарности, чтобы не пропали даром уже сделанные шаги вперед, прежде всего в сфере здравоохранения и образования».

По мнению Святейшего Престола, действенным инструментом для достижения мира является инклюзивный диалог. Монсеньор Путцер призвал международное сообщество «перейти от заявлений к действию» и принять беженцев в духе человеческого братства.



Источник: Vatican News