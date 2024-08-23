Заявление председателя ККЕР в связи с принятием в Украине закона «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией»

В связи поступающими в адрес ККЕР запросами на выражение своей позиции по поводу принятия в Украине закона «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией» считаю необходимым указать на то, что поскольку речь идет об объективно сложной ситуации в другом государстве, все официальные комментарии по этому поводу относятся к компетенции Святейшего Престола, в частности, Государственного секретариата.

Одновременно, поскольку речь идет, в том числе, о вопросе прав человека, считаю своим долгом напомнить об учении Католической Церкви, согласно которому подлинным источником прав человека — всеобщих, неприкосновенных, неотчуждаемых — является не просто воля людей, государственный порядок, гражданские власти, но сам человек и Бог, его Творец (ср. Компендиум социального учения, 153); что среди этих прав право на свободу совести и на религиозную свободу — одно из высочайших благ и одна из серьезнейших обязанностей каждого народа (там же, 553); и что общество и государство не должны заставлять человека действовать против совести, ни запрещать ему действовать по ее велению (там же, 421).

Тем не менее, то же учительство напоминает нам, что право на религиозную свободу не является само по себе неограниченным, но ему могут быть установлены справедливые пределы в соответствии с требованиями общего блага (там же, 422). Государство не имеет права злоупотреблять этой возможностью: это не может происходить по произволу или при несправедливой поддержке какой-либо одной стороны, но только согласно юридическим нормам, сообразным с объективным нравственным порядком, и для подлинной защиты прав в интересах всех граждан (ср. Декларация Dignitatis humanae, 7).



Архиепископ Павел Пецци

Председатель Конференции католических епископов России

Москва, 22 августа 2024 года

Источник: Официальный сайт ККЕР

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