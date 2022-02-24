Заявление госсекретаря Ватикана

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин сделал следующее заявление для ватиканских СМИ:

«На фоне сегодняшнего углубления кризиса на Украине слова Святейшего Отца Франциска, произнесённые вчера в конце общей аудиенции, звучат ещё более чётко и проникновенно. Папа Римский говорил о своей ‘глубокой боли’, ‘тревоге и беспокойстве’. Он призвал все вовлечённые стороны ‘воздержаться от любого действия, которое может привести к ещё большему страданию народов’, ‘дестабилизирует мирное сосуществование» и «дискредитируют международное право’. Этот призыв приобретает драматическую злободневность после начала российских военных действий на территории Украины. Трагические сценарии, которых все боялись, к сожалению, становятся реальностью. Но есть ещё время для доброй воли, ещё осталось пространство для переговоров, есть ещё место для проявления мудрости, которая не позволит возобладать частным интересам, защитит законные чаяния каждого и избавит мир от безумия и ужасов войны. Мы, верующие, не теряем надежды на проблеск совести у тех, кто держит в своих руках судьбы мира. Будем же и далее молиться и поститься – мы совершим это в следующую Пепельную среду – о мире на Украине и во всем мире».



Источник: русская служба Vatican News