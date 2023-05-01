Завершился XLI международный апостольский визит Папы Франциска

Завершился 41-й международный апостольский визит Святейшего Отца в Венгрию, проходивший под девизом «Христос – наше будущее». 30 ноября в 18 часов 08 минут самолёт итальянской авиакомпании ITA Airways с Папой Франциском на борту покинул аэропорт Будапешта и направился в Рим, сообщает Vatican News.



Последним этапом трёхдневной поездки Святейшего Отца в Венгрию стала встреча с представителями академического сообщества и мира культуры в Зале факультета биоинформатики в Католическом университете им. Петера Пазманя.

В своей речи Епископ Рима сослался на Романо Гвардини, интеллектуала и глубоко верующего человека, который различал два типа познания: первое служит в смирении и созидает в гармоничных рамках природы; второе, не склонное к наблюдению, анализирует, разрывает на части и стремится управлять человеком. Этот последний способ познания сводит всё «к машине», разрабатывая технику подчинения людей. Гвардини предупреждает о риске утраты внутреннего существа, которое мы получаем от гармонии с природой, о риске потерять форму, пропорции и направление.

Папа Франциск размышлял об экологическом кризисе, об отсутствии этических границ, эрозии общинных связей, растущей отчуждённости и тревоге в обществе. Ещё на заре европейской эры Гомер видел угрозу в «высокомерности бытия и обладания», и технократическая парадигма усугубляет её, используя алгоритмы, которые могут ещё больше дестабилизировать человека. В этом контексте Святейший Отец сослался на роман Роберта Хью Бенсона «Властелин мира»: в нём описывается будущее, где доминирует технология, всё становится безвкусным и однообразным во имя прогресса. В изображённом мире провозглашается «новый гуманизм», который отменяет разнообразие, подавляет самобытность народов, практикует эвтаназию и упраздняет религию. На этом фоне епископ Рима подчеркнул важнейшую роль культуры и образования в жизни человека.

По словам Епископа Рима, великие интеллектуалы смиренны и внимательны к мелочам, что помогает им вникать в сложность Божьего промысла. Истинные ценители культуры никогда не чувствуют себя полностью удовлетворёнными, но продолжают исследовать, ставить вопросы, рисковать и открываться для других культур. Самопознание, сопровождаемое культурой, помогает сохранить человеческое величие, уязвимость и зависимость от Бога. Святейший Отец напомнил о словах Иисуса о том, что истина сделает нас свободными (см. Ин 8,32), и предостерёг от ложных представлений о свободе в таких идеологиях, как коммунизм и потребительство. Ключом к истине является знание, неотделимое от любви, которая смиренна и открыта, конкретна, смела и конструктивна. Научные учреждения призваны взращивать такой тип знания, а вера – укреплять его, чтобы каждый университет «становился площадкой универсальности и свободы, плодотворной мастерской гуманизма и лабораторией надежды», пожелал в конце выступления Папа Франциск.

По окончании вечерней встречи Епископ Рима прибыл в столичный аэропорт им. Ференца Листа, где состоялась прощальная церемония с участием президента, премьер-министра, представителей гражданских и церковных властей страны.

Покидая Венгрию, Святейший Отец направил президенту страны благодарственную телеграмму, в которой выразил глубокую признательность за тёплое гостеприимство, заверяя главу государства в своих молитвах и призывая Божье благословение на весь народ.

На традиционной пресс-конференции во время полёта Епископ Рима поделится ответами на актуальные вопросы сопровождающих его журналистов.

После прибытия в римский аэропорт Фьюмичино в 19 часов 55 минут по итальянскому времени Папа Франциск переехал в ватиканский Дом Святой Марфы.

Международная поездка Святейшего Отца в Венгрию проходила с 28 по 30 апреля 2023 года. Преемник св. Петра укрепил в вере венгерский народ и призвал его созидать мир в Европе, призванной быть инклюзивной и открытой.