Завершилась XI Генеральная ассамблея Всемирного совета Церквей

С 31 августа по 8 сентября 2022 г. в немецком городе Карлсруэ прошла XI Генеральная ассамблея Всемирного совета Церквей, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Церемония открытия прошла 31 августа в конгресс-центре Карлсруэ. Делегацию Русской Православной Церкви на Ассамблее возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Волоколамский Антоний.

В числе тем, затрагивавшихся на заседаниях Ассамблеи, – христианская солидарность и взаимопомощь перед лицом гонений на христиан в различных регионах мира, ситуации, связанные с положением христиан в Святой Земле, вопросы мирного сосуществования в Европе. Также рассматривались проблемы экономической и социальной несправедливости в современном обществе, расизма и ксенофобии, нарушений прав человека, вопросы, имеющие отношение к экологии и к последствиям пандемии COVID-19.

В общей сложности в форуме приняли участие более двух тысяч делегатов из разных стран и с разных континентов.

8 сентября на Пленарном заседании XI Генеральной ассамблеи Всемирного совета Церквей был принят ряд итоговых документов, посвященных внутреннему устройству ВСЦ, богословскому осмыслению стоящих перед христианским миром вызовов, а также ситуации в различных регионах мира: Ближнем Востоке, Африке, Корейском полуострове, Нагорном Карабахе, Океании и Европе. Отметив главную тему XI Генеральной ассамблеи «Любовь Христова движет мир к примирению и единству», делегаты признали существующие между членами ВСЦ богословские, канонические и прочие различия, однако выразили желание и дальше совместно содействовать развитию межхристианского сотрудничества и свидетельства миру о Евангельском учении.

Ранее также сообщалось, что делегация РПЦ не поддержала голосованием принятый Ассамблеей документ «Война на Украине, мир и справедливость в европейском регионе».