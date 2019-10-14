Завершилась Пастырская конференция в Епархии Святого Иосифа в Иркутске (+ФОТО)

С 10 по 14 октября в центре Епархии Святого Иосифа в Иркутске, охватывающей территории Восточной Сибири и Дальнего Востока проходила пастырская конференция для священников, монашествующих и катехизаторов. Ее кульминацией стала торжественная воскресная Месса 14 октября, на которой духовенство и верные поздравили Владыку Кирилла Климовича с 20-летием его епископской хиротонии. Среди многочисленных гостей юбиляра в этот день был и Преосвященный Иосиф Верт, он сказал на святой Мессе проповедь. Основные моменты двух последних дней конференции запечатлены в фоторепортаже студии КАНА: