Завершение торжеств в Новосибирске. Архиепископ Павел Пецци: «Католическая Церковь в России – пусть и малая, но неотъемлемая часть многонационального и разнообразного общества».

Центральным событием второй половины дня 10 октября – второго и заключительного дня празднования в Новосибирске, посвященного 30-летию восстановления канонических структур Католической Церкви в России, – стал доклад архиепископа Тадеуша Кондрусевича – иерарха, непосредственно стоявшего у истоков возрождения католичества в нашей стране: в апреле 1991 г. он возглавил Апостольскую администратуру для католиков европейской части СССР, а в 2002 г. стал первым в истории митрополитом вновь образованной Архиепархии Божией Матери в Москве.

Высокопреосвященный митрополит Минско-Могилевский на покое в своем выступлении подробно остановился на исторической ретроспективе католического присутствия в России, рассказал о мрачных временах большевистских гонений, поставивших Церковь в СССР на грань уничтожения, а затем во всех деталях описал начальные и последующие этапы восстановления канонических церковных структур после падения коммунизма, не обойдя вниманием как достижений, так и объективных сложностей и проблемных сторон этого процесса, подчеркнув в заключение, что «то, что в свое время казалось нам утопией, стало реальностью.

Святой Папа Иоанн Павел II своим призывом ‘Не бойтесь открыть двери Христу!’ открыл двери атеистической России. Церковь возродилась как птица Феникс из пепла и жива – она живет в России, где атеистический режим в течение трех поколений пытался ее уничтожить. И сегодня Католическая Церковь в России открывает новую страницу своей истории и сама пишет ее. Ее призвание – быть таинством всеобщего Спасения и голосом совести нации, мужественно проповедовать Благую Весть, которая делает нас свободными, защищать нравственные принципы, а также достоинство созданного по образу Божию человека, по словам святого Иоанна Павла II ‘отплыть на глубину в надежде на благодать Божию’…».

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После доклада Владыки Тадеуша прозвучали еще два выступления-свидетельства: епископа Евгения Зенковского (Казахстан) и мирянина Константина Денисова (Тамбов), с заключительным же словом, подводящим итог торжествам, к их участникам обратился председатель Конференции католических епископов России (ККЕР), нынешний митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

Высокопреосвященный Владыка Павел, в частности, сказал: «Событие, которое мы пережили в эти дни, – это пример подлинного общения, или синодальности, как сейчас принято говорить. В эти дни мы пережили опыт настоящей дружбы между нами, ведь христианская дружба – это и есть полнота пережитого общения. Потому что следование вместе за Христом, даже если мы не знаем друг друга, делает нас друзьями. Свидетельства и доклады, которые мы услышали в эти дни, напоминали нам об этой дружбе, об этом общении, подходя к нему с разных сторон. Необходимо, чтобы слово ‘общение’ царствовало в наших общинах, в пресвитериях, чтобы оно царствовало в отношениях между епископами, как и во всём народе Божием.

В начале моего священнического служения в Сибири, в октябре 1994 года, я стал свидетелем уникального события: это была Пастырская конференция, которая объединила в посёлке на Оби, под Новосибирском, представителей Католической Церкви от Урала до Владивостока и дальше до Южного Сахалина. В прессе на Западе, – если память мне не изменяет, даже в ‘Оссерваторе Романо’ (потому что тогда же ещё не было ни сайтов, ни соцсетей), – это событие назвали ‘Синодом’. И на самом деле по сути своей и по формату это и был Синод, поскольку там царила именно атмосфера дружбы и общения. И я прекрасно помню, что буквально все мы встали в очередь, чтобы посетить Отца Епископа Иосифа после Конференции, поскольку он случайно сломал ногу прямо перед той Конференцией, и это также стало свидетельством общения между нами.

Эти дни показали, что мы все вместе совершаем ещё один шаг по пути к исполнению нашей судьбы и судьбы нашей Церкви в России – быть соединенными воедино под главою Христом (ср. Еф 1,10), позволить Ему Своей любовью преодолеть существующие между нами разделения и раздоры и поистине сделать одним телом. Как сказал кто-то вчера: ‘Как хорошо, что мы позволили Христу действовать’. В этом смысле очень важно, что предстоящий год и в нашей поместной, и во Вселенской Церкви пройдёт под знаком синодальности – от греческого слова syn-hodos, ‘совместный путь’. Самая суть христианства состоит в том, что человек, сотворённый как homo viator, ‘существо в пути’, принимает Христа как Путь, ведущий к Отцу, и Путь, которым Бог идёт навстречу нам. Во все времена Церковь сознавала себя прежде всего не как структуру или институцию, а как собрание тех, кто вместе совершает путь, общину тех, кто идёт за Христом — с разной скоростью, и, может быть, на разном расстоянии, но с единой целью – быть спасёнными любовью Христовой от рабства греха и смерти. Святой Игнатий Антиохийский во II веке пишет общине в Эфесе, что все члены Церкви являются synodoi, спутниками, которых соединяет достоинство, полученное в Крещении, и дружба со Христом (ср. Игнатий Антиохийский, Ad Ephesios, IX, 2). Какими бы ни были тяготы и искушения, омрачающие сегодня наши сердца, нам невозможно остановиться и оглядываться на прошлое. Нам нужно принять единственно верное решение — продолжать идти вместе, как говорит нам Папа Франциск, Епископ Рима: ‘В пути вы сможете победить искушение статичной веры, довольствующейся определёнными обрядами или старой традицией, сможете выйти за пределы самих себя, неся в рюкзаке радости и печали, чтобы жизнь стала паломничеством любви к Богу и братьям… Прошу вас, непрестанно продолжайте идти, никогда не стойте на месте. Когда останавливаются епископы, начинает болеть Церковь; когда останавливаются священники, начинает болеть народ Божий’ (Папа Франциск, Проповедь в Шаштине (Словакия), 15 сентября 2021 г.).

Куда лежит этот путь, идти которым зовёт нас Христос? Быть может, первое, что придёт в голову многим, — внутрь себя, внутрь души, глубже в Церковь, прочь от мира и его искушений.

И хотя это отчасти верно, но лишь отчасти, потому что, в конце концов, смысл всего, что происходит внутри церковной ‘ограды’ — это вновь выйти из неё, чтобы идти в мир, быть посланными в мир ради его Спасения. С самого начала своего служения Папа Франциск настойчиво призывает нас стать ‘Церковью исхода’: выйти за собственные границы, за рамки ‘зоны комфорта’, чтобы открывать новые сферы общения и новые возможности для провозглашения Благой Вести, чтобы в новых встречах с братьями и сестрами по-новому встречать самого Христа (ср. Папа Франциск, Апостольское обращение Evangelii gaudium, 7). В недавней энциклике о социальном братстве Fratelli tutti Папа представляет этот ‘исход’ в ещё более глобальном масштабе, призывая нас осознать себя спутниками людей иных культур и религий: ‘Единое человечество, путники из одной плоти, дети одной земли, где все мы живём, и каждый богат своей верой или своими убеждениями, у каждого свой голос, и все – братья’. Это тем более актуально во время такой глобальной трагедии, которой стала пандемия Covid-19: она ‘возродила ощущение того, что все мы в одной лодке, где проблемы одного человека являются проблемами всех и каждого. Мы осознали, что никто не спасётся в одиночку. Мы можем спастись только вместе’ (Папа Франциск, Энциклика Fratelli tutti, 8, 32). Лично для меня огромной убедительностью обладает свидетельство Карагандинской католической общины, выступление представителя которой – епископа Евгения Зенковского – все мы слышали. Это община со своими святыми – такими как епископ Александр Хира, отец Владислав Буковинский, ‘сестра’ Гертруда – я называю здесь только известные всем имена. Это люди, которые показали, что в любых обстоятельствах, даже в тюрьме, можно проповедовать Слово Божие, можно проповедовать Спасение. Насколько это правда, что Гертруду даже отпустили на волю, потому что если бы ее и дальше держали в заключении, то сам начальник лагеря стал бы католиком! Тогда веру исповедовали не как теперь, а с риском для собственной жизни, но исповедовали же!

Католическая Церковь в России – пусть и малая, но неотъемлемая часть многонационального и разнообразного общества. Все мы призваны стремиться быть более внимательными и открытыми к той среде, где проходит бóльшая часть нашей жизни и в которую, как в мукý, сам Господь нас ‘вмешивает’ как евангельскую закваску. Даже если это непросто, на нас возложена обязанность воспринимать общество как поле для диалога, где нашими устами сам Христос может говорить с нашими современниками. Поэтому наша Католическая Церковь в России призывает всех нас – и каждого из нас отдельно, и всех нас в общении друг с другом, – не только откликаться на проявления доброй воли или нужду, но и отваживаться самим делать первые шаги. И в наших молитвах, и в наших делах мы должны быть внимательными и открытыми к тому, что происходит в обществе, ведь ‘радость и надежда, скорбь и тревога наших современников, особенно бедных и всех страждущих, — это также радость и надежда, скорбь и тревога учеников Христа, и нет ничего по-настоящему человеческого, что не находило бы отклика в их сердцах’ (II Ватиканский Собор, Пастырская Конституция о Церкви в современном мире Gaudium et spes, 1). Будем помнить, что смысл присутствия христианина в обществе – не в том, чтобы навязывать собственные доктрины, вести словесные баталии или стараться привлекать в свои ряды новых адептов, а в том, чтобы через слова и дела милосердия передавать миру любовь Божию. Христианская любовь, выражаемая конкретными жестами заботы друг о друге, не исчерпывается личным измерением – это также любовь гражданская и политическая, и она проявляется в действиях, направленных на созидание лучшего мира. Любовь способна проявляться не только на уровне тесных и близких отношений, но и на макроуровне социальных, экономических, политических отношений (ср. Папа Франциск, Энциклика Fratelli tutti, 4, 180). Всё это – сферы, где осуществляется замысел Божий о человеке и человечестве, и мы призваны делать общество, в котором мы живем, более открытым для действия Бога.

Дорогие братья и сёстры!

Позвольте мне поблагодарить Отца Епископа Иосифа за организацию этого великолепного пастырского ‘синода’, и вместе с ним всех тех, кто организовал это событие, особым образом – хор за сопровождение богослужений (напомню слова святого Августина: ‘Тот, кто поет, молится дважды’). Благодарю участников со всей России (а в условиях пандемии собраться вместе было непросто), докладчиков и свидетелей жизни Католической Церкви этих последних тридцати лет: благодаря им мы все почувствовали себя членами одного организма. Благодарю архиепископа Джованни Д’Аниелло, Нунция в Российской Федерации, за прекрасное послание Папы Франциска для нашего собрания. Благодарю архиепископа Минского и Могилёвского на покое, митрополита Тадеуша Кондрусевича, за его прекрасное свидетельство о возрождении Церкви, которое началось ещё до восстановления её структур. Пусть Господь благословит и сохранит Католическую Церковь в России, ее пастырей и верных!».

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Торжества в столице Сибири в честь 30-летия обретенной религиозной свободы завершились на мажорной ноте архипастырским благословением, преподанным всеми восемью участвовавшими в праздновании архиереями, и хоровым исполнением ликующего гимна «Тебя, Боже, славим». И если их рядовые участники разъехались теперь по своим приходам, то российские архипастыри и апостольский нунций отправились в понедельник 11 октября утром в богатый католическими традициями старый сибирский город Томск, где состоялось очередное пленарное заседание ККЕР, на котором были приняты важные решения, касающиеся будущего возрожденной и развивающейся Католической Церкви в России.