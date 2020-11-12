Защитой фондов Ватиканской библиотеки от кибератак займется искусственный интеллект

Одно из самых выдающихся мировых собраний исторических рукописей и документов, Ватиканскую Апостольскую библиотеку, где вот уже десять лет продолжается оцифровка хранящихся там памятников, подвергается постоянным хакерским атакам. О том, какую защиту выбрало одно из старейших культурных учреждений Святейшего Престола, рассказал портал Rublev.com.

Для того, чтобы защитить свой масштабный проект оцифровки уникальных артефактов, библиотека заключила партнерское соглашение с компанией Darktrace, специализирующейся на кибербезопасности. Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на Observer.



«Мы должны защищать нашу онлайн-коллекцию»

Как сообщил в беседе с журналистом издания Манлио Мичели, глава информационной службы библиотеки, с тех пор как в 2012 году в библиотеке приступили к оцифровке своей коллекции исторических сокровищ, ее сотрудники сталкиваются в среднем со 100 угрозами в месяц.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что наша цифровая инфраструктура представляет интерес для хакеров. Успешная атака может привести к тому, что коллекция будет украдена, изменена или вообще удалена», — отметил Мичели.

По его словам, число кибератак не только не уменьшается, оно растет. «Хакеры всегда будут пытаться проникнуть в различные организации, чтобы украсть информацию, заработать деньги или нанести ущерб», — напомнил глава информационной службы Апостольской библиотеки.

Библиотека, основанная в 1451 году Папой Сикстом IV, сегодня принадлежит к числу важнейших исследовательских институтов мира, в ее фондах хранится одна из лучших коллекций рукописей, книг, изображений, монет и медалей. Как подчеркнул М. Мичели, оцифровка 41 миллиона страниц призвана «сохранить содержание исторических сокровищ, не нанося ущерба хрупким оригиналам».

Он также добавил, что проект оцифровки библиотечных фондов имеет своей целью не только обеспечение физической сохранности хранящихся там памятников. «Пласты истории, которые ранее исследовали только историки в белых перчатках, теперь доступны любому, у кого есть подключение к интернету. Это огромный шаг к равенству в образовании», — заявил Мичели.

К настоящему времени оцифровано около 25% документов библиотеки. По словам Мичели, проект начался с «уникальных, самых известных и хрупких вещей». Среди них одна из старейших рукописей в мире, иллюстрированный фрагмент «Энеиды» Вергилия, возраст которой составляет 1600 лет. Коллекция также содержит иллюстрацию Сандро Боттичелли 1450 года к «Божественной комедии», стихи, технические пометки и зарисовки Микеланджело, древние рукописи инков, исторические договоры и письма и пр.

«Круги ада», одна из 7 иллюстраций Боттичелли к «Божественной комедии» из собраний библиотеки (1480—1495 года)

Однако, подчеркнул директор информационной службы библиотеки, оцифровка влечет за собой новую задачу: «Мы должны защищать нашу онлайн-коллекцию, чтобы читатели могли быть уверены, что записи являются точными и не измененными историческими документами».

По мнению Манлио Мичели, любая хакерская атака, в отличие от очевидного физического ущерба, может пройти незаметно и потому нанести долговременный и, возможно, непоправимый ущерб не только цифровому архиву, но и самой исторической памяти человечества. «В эпоху фейковых новостей эти коллекции играют важную роль в борьбе с дезинформацией, поэтому защита их от атак, подвергающих угрозе достоверность хранящейся информации, приобретает решающее значение», — считает он.

В числе наиболее вредоносных и угрожающих архиву Ватиканской библиотеки программ он называет так называемые программы-вымогатели — довольно распространенный вид хакерской атаки, когда нелегальный программный код незаметно проникает в компьютерную сеть, а затем невероятно быстро блокирует файлы до тех пор, пока компания или организация не заплатит определенную сумму, обычно довольно значительную.

Иллюстрированный фрагмент из «Энеиды» Вергилия в собрании библиотеки Ватикана

«Сегодня программы-вымогатели функционируют со скоростью машины, превосходя способность людей обнаруживать и останавливать атаку до ее запуска», — подчеркнул М. Мичели.

«Эти атаки могут повлиять на репутацию библиотеки Ватикана, которую она поддерживала на протяжении сотен лет, и иметь серьезные финансовые последствия, которые могут повлиять на нашу способность оцифровывать оставшиеся рукописи», — опасается эксперт.

Поэтому Апостольская библиотека заключила договор о сотрудничестве с Darktrace, компанией, основанной математиками Кембриджского университета. В компании утверждают, что ее специалисты разработали систему кибербезопасности с участием искусственного интеллекта. Манлио Мичели так прокомментировал эту часть их совместной работы: «Для решения этой проблемы усилий одних только людей недостаточно, вам нужно дополнить усилия людей технологиями, которые различают оттенки серого в очень сложных системах и сопротивляются со скоростью машины».

Как подчеркнул специалист, искусственный интеллект «никогда не спит, не делает перерывов и может обнаружить и исследовать больше угроз, чем любая человеческая команда. Он за секунды принимает решения о том, что странно, но добро, и что странно, но несет в себе угрозу». Но, добавил Мичели, стопроцентной гарантии от угрозы кибератаки нет. «Единственный способ сделать организацию полностью защищенной — это отключить ее от интернета. Наша миссия — перенести библиотеку Ватикана в XXI век, поэтому в ближайшее время мы этого делать не станем», — пояснил он.

Дэйв Палмер, директор по технологиям Darktrace, в комментарии для издания отметил, что кибер-злоумышленники постоянно ищут способы «быстро заработать или вызвать нестабильность на мировой арене». «Многие организации, такие как библиотека Ватикана, приняли эту реальность. С помощью искусственного интеллекта они обнаруживают тонкую, необычную активность, которая предшествует полномасштабной атаке, и, что особенно важно, доверяют ИИ отбивать атаки, пока не стало слишком поздно».

Фреска «Папа Сикст IV назначает Платину префектом библиотеки»,

Мелоццо да Форли, около 1477



Ватиканская Апостольская библиотека — сокровищница мировой культуры

Библиотека основана в XV веке Папой Николаем V. Однако формально общественная библиотека была основана 15 июня 1475 года буллой Папы Сикста IV “Ad decorem militantis Ecclesiae”; тогда собрание составляло 2527 произведений. На сегодня библиотека — одно из богатейших в мире собраний рукописей средневековья и эпохи Возрождения. С середины XVI века римский понтифик назначает главой библиотеки одного из кардиналов с официальным титулом кардинала-библиотекаря.

В настоящее время фонды библиотеки насчитывают около 1,6 млн печатных книг, 150 тысяч манускриптов, 8300 инкунабул, более 100 тысяч гравюр и географических карт, 300 тысяч монет и медалей. При библиотеке действует Ватиканская школа библиотекарей и лаборатория по реставрации и воспроизведению важных манускриптов.

Коллекция библиотеки поделена на несколько отделов. В отделе Bibliotheca latina находятся тексты на латинском языке, в Bibliotheca graeca — манускрипты на греческом, в Bibliotheca nova pontifica — архивные материалы. Наиболее труднодоступный для посетителей отдел — Секретный архив (Bibliotheca secreta), основанный в 1610 году; здесь хранятся самые ценные документы.

Вопросом сохранения уникальных документов руководство библиотеки озаботилось практически сразу после ее создания. В булле Папы Сикста IV назначались ответственные за сохранение собраний и защиту от насекомых, сырости и пыли. Официальная должность реставратора была введена в 1555 году распоряжением Папы Павла IV.

В XIX веке в библиотеке впервые начались работы по репродукции манускриптов с помощью факсимиле: фрагментов Вергилия, манускриптов Данте и Петрарки. В конце XIX века, в 1890 году, при Папе Льве XIII при библиотеке была обустроена новая лаборатория реставрации. Сегодня эта лаборатория находится в музее Кьярамонти.

В последние десятилетия Ватикан активно внедряет современные технологии для обеспечения сохранности своих библиотечных фондов. При Папе Иоанне Павле II для контроля за книгами (например, поставленными не на свое место) в библиотеке была введена технология радиочастотной автоматической идентификации объектов — RFID (англ. Radio Frequency IDentification).

В 2010-х годах Ватиканская Апостольская библиотека заключила соглашение с Европейским космическим агентством (ЕКА), в рамках которого Святой Престол получил доступ к технологии, разработанной специалистами НАСА и ЕКА в 1970-е годы и получившей название «гибкая система перемещения изображений».

В 2010 году начался масштабный проект оцифровки рукописей. Для фотографирования используются профессиональные сканеры, позволяющие делать цифровые копии книжных страниц без необходимости разгибания их на 180°, а также фотокамеры Hasselblad с цифровыми задниками CFV-50c с разрешающей способностью матрицы 50 мегапикселей.

Один только список приоритетных документов, которые должны быть оцифрованы на первой стадии проекта, включил в себя около 40 млн единиц хранения. Поэтому, как признают сотрудники Апостольской библиотеки, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств процесс может занять приблизительно 20 лет. По предварительным оценкам, объем цифрового архива составит 45 петабайт.

В мае 2016 года Ватиканская библиотека присоединилась к системе International Image Interoperability Framework (IIIF), которая обеспечивает доступность цифровых материалов для пользователей по всему миру.