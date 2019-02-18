Защита несовершеннолетних: Папа призвал молиться о встрече в Ватикане

Актом серьезной пастырской ответственности перед лицом настоятельного вызова нашего времени назвал Папа Франциск встречу, посвященную защите несовершеннолетних в Церкви, которая состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля. После чтения молитвы «Ангелус» в воскресенье 17 февраля Святейший Отец попросил молиться об успешном проведении этой встречи.

В Новом зале Синода соберутся главы всех епископских конференций мира, кроме того, будут присутствовать жертвы сексуальных преступлений. Как подтвердил референт оргкомитета о. Ханс Цоллнер, целью саммита является “создание атмосферы доверия” и “ осознание того, что защита детей и молодежи является общей задачей”.

Встреча нацелена на принятие новых конкретных решений в духе справедливости и истины. В недавней речи к дипкорпусу, аккредитованному при Святейшем Престоле, Папа вновь настойчиво подчеркнул, что «сексуальные преступления против несовершеннолетних являются одним из самых подлых и ненавистных преступлений. Они неумолимо сметают все лучшее, что человеческая жизнь приберегает для ребенка, нанося непоправимый ущерб на все оставшиеся годы».

Как подчеркнул кардинал Шон О’Мелли, глава Папской комиссии по защите несовершеннолетних, «встреча обращена главным образом к епископам, на которых лежит большая ответственность в этом вопросе, но также и к мирянам, экспертам в этой области, которые внесут свой вклад и помогут понять, что следует сделать для обеспечения большей прозрачности и ответственности».



Источник: Vatican News