Зал печати Ватикана сообщил о дате похорон Папы Франциска

В субботу 26 апреля в 10 часов на площади перед базиликой Святого Петра будет совершена заупокойная Месса о Папе Франциске согласно чинопоследованию погребения Римских Пап (№№ 82–109).

Похоронную литургию возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. По окончании Евхаристии будут совершены обряды последнего прощания и напутствия. Затем гроб Папы Римского будет перенесён в базилику Святого Петра, а оттуда – в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, сообщает Зал печати Святейшего Престола.

Обряд констатации смерти и положение в гроб бренных останков Папы Франциска состоялись 21 апреля в 20 часов в часовне на первом этаже Дома Святой Марфы. Было оглашено свидетельство о смерти, которое засвидетельствовал камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Фаррелл. Богослужение продолжалось около часа.

Тем же вечером были опечатаны Папские апартаменты на третьем этаже Апостольского дворца, а затем – апартаменты на втором этаже Дома Святой Марфы, где проживал Папа.



Источник: русская служба Vatican News