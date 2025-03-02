Зал Печати: ночь для Святейшего Отца прошла мирно, он продолжает отдыхать

Святейший Отец провел спокойную ночь и сейчас отдыхает в клинике «Джемели», где он находится уже более двух недель с двусторонней пневмонией.

Согласно последнему коммюнике пресс-службы Св. Престола, обнародованному в 8:20 утра 2 марта, ночь на воскресенье для Папы Франциска прошла мирно, и сейчас он продолжает отдыхать.

В опубликованном накануне вечером медицинском бюллетене сообщалось, что состояние здоровья Папы остается стабильным, сохраняются хорошие показатели газообмена. Лечение заключается в чередовании неинвазивной искусственной вентиляции легких с длительными периодами высокопоточной кислородной терапии.

У Папы нет температуры и лейкоцитоза, гемодинамические показатели в норме. Он самостоятельно питается и регулярно проходит сеансы физиотерапии. Пациент сохраняет полную ясность ума и ориентацию. Новых эпизодов бронхоспазма не наблюдалось.

Врачи сохраняют осторожный прогноз и продолжают лечение.