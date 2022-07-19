Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений внесен в Думу

В Госдуму внесён проект закона о запрете пропаганды в РФ нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ (№165975-8) размещен 18 июля 2022 г. в базе законодательной деятельности палаты, передает Интерфакс.

Проект закона предусматривает запрет на распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Законопроект отдельно дополняет действующее законодательство в сфере киноиндустрии основанием, по которому устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение. Вместе с тем «публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», считают авторы.

«Сам по себе запрет такой пропаганды как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан», — говорится в проекте закона.