Законопроект о запрете приватизации религиозного имущества поддержан ко второму чтению

Предлагается запретить приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект депутаты в ходе заседания Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 29 мая рекомендовали принять во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета».

Председатель комитета Сергей Гаврилов отметил, что это важный законопроект, подготовленный по инициативе Русской Православной Церкви и поддержанный представителями других традиционных конфессий. Документ могут рассмотреть на пленарном заседании в июне, ко второму чтению были поддержаны юридико-технические поправки.

В действующем законодательстве, как ранее пояснял Гаврилов, не содержится прямого запрета на отчуждение имущества религиозного назначения в общем порядке. Это, по его словам, позволяет органам власти, уполномоченным распоряжаться публичной собственностью, продавать такие объекты, а потенциальным покупателям приобретать их в собственность.

Законопроект вводит норму прямого действия, что позволяет решить данную проблему. Предлагается запретить приватизацию госимущества религиозного назначения. Таким образом, сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершенные после 30 ноября 2010 года, могут быть признаны судом недействительными.

Тогда вступил в силу закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находившегося в муниципальной или государственной собственности. При этом самим организациям разрешено передавать такое имущество только в государственную или муниципальную собственность.