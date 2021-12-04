Заключительные события Апостольского визита Папы Франциска на Кипр: Месса в Никосии и экуменический молебен с мигрантами

После встречи со Священным Синодом Православной Церкви Кипра Папа Франциск совершил Мессу на никосийском Стадионе гимнастической ассоциации «Панкиприя». В своей проповеди Понтифик остановился на евангельском чтении, повествующем об исцелении двух слепых. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



Слепые идут за Иисусом и восклицают: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов! (Мф 9,27). Этот титул – «сын Давидов» – относился к возвещенному пророками Мессии. Таким образом, эти два персонажа из Евангелия слепы, но они видят самое главное: они узнают пришедшего в мир Мессию. Папа Франциск обратил внимание верующих на три момента этой встречи, которые могут помочь нам в этот период Адвента в свою очередь принять Господа, грядущего в мир.



Во-первых, двое слепых, чтобы исцелиться, идут за Иисусом и доверяют Ему, и это – первый шаг к внутреннему исцелению. Второй момент исцеления заключается в том, что они несут Иисусу свои раны вместе, а не поодиночке. В этом евангельском рассказе речь идет не об исцелении одного слепого, как в других эпизодах, но об исцелении двух слепых, которые оказываются на дороге вместе и разделяют свое состояние, вместе стремясь к свету. Они обращаются к Иисусу от имени обоих и говорят «помилуй нас». Речь идет об отличительной черте церковного духа, пояснил Предстоятель Вселенской Церкви: мыслить, говорить, действовать как «мы», преодолев индивидуализм и оставив притязания на самодостаточность, ведущую к сердечной болезни. Каждый из нас в какой-то мере слеп по причине греха, мешающего увидеть в Боге отца, а в других людях братьев. Нельзя бороться с темнотой в одиночку. «Дорогие братья и сестры, в любом личном мраке и перед лицом вызовов, стоящих перед Церковью и перед обществом, мы призваны обновить братство». Если мы не идем вместе, мы не исцелимся от слепоты: исцеление приходит только когда мы несем свои раны сообща, когда обсуждаем проблемы и выслушиваем друг друга. Это и есть благодать общинной жизни, подчеркнул Святейший Отец.



Третий момент исцеляющей встречи слепых с Иисусом – радостное возвещение Евангелия. Хотя Иисус просил их никому ничего не говорить, исцелившись, они разносят эту весть повсюду. Они делают это не потому, что хотят ослушаться Господа, – им просто не удается удержать в себе радость исцеления. Обращаясь к кипрским католикам, Папа сказал: «Дорогие, как прекрасно вас видеть, как прекрасно видеть, что вы с радостью живете освобождающей евангельской вестью!» – и добавил, что возвещение Евангелия – это не прозелитизм, а свидетельство, не морализм, а милосердие, не внешний культ, а пережитая любовь.



В заключение Епископ Рима поблагодарил кипрских католиков, которые «живут настоящим с надеждой, с открытостью будущему, разделяя этот горизонт с самыми нуждающимися», и отметил, что на Кипре он «дышит атмосферой, типичной для Святой Земли, где древность и разнообразие христианских традиций обогащают паломника».

Последним этапом Апостольского визита Папы Франциска на Кипр стал экуменический молебен с мигрантами в Никосии: вечером 3 декабря Римский Первосвященник возглавил это богослужение в местном католическом приходе Святого Креста. Во встрече приняли участие латинский Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и маронитский Патриарх Антиохийский Бешара Бутрос Раи. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Выслушав свидетельства молодых мигрантов из Шри-Ланки, Камеруна, Ирака и Конго, Преемник Святого Петра признался, что его глубоко взволновали их слова, и воздал благодарение Богу, «Который открыл Своим малым детям Царство любви, справедливости и мира». Слово Божье, прочитанное во время молебна, отметил Папа, наполнено пророческой силой, и оно актуально как никогда: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф 2,19). Апостол Павел пророчествует о церковной общине, которая – при всех человеческих ограничениях – воплощает мечту Бога о мире, где все Его дети живут как братья и сёстры.



Обращаясь к мигрантам, Папа сказал: «Ваши свидетельства – это ‘зеркало’ для нас, христианских общин». Вы – не цифры, а люди: братья, друзья, верующие, соседи. К сожалению, ненависть загрязняет не только отношение к мигрантам, но и межхристианские отношения, оставляя глубокий след: это яд, который трудно вывести, это искажённый менталитет, который видит в другом не брата, а противника. Наши христианские общины, отметил Папа, находятся в постоянном, долгом пути от конфликта к единству, состоящем из взлётов и падений, но «мы должны опасаться не столько различий между нами, сколько своей закрытости и предрассудков, которые мешают нам по-настоящему встретиться и идти вместе». Эту стену разделения – вражду – разрушил Христос (см. Еф 2,14), и поэтому наш путь к полному единству будет успешен в той мере, в какой мы вместе будем устремлять свой взор на Того, Кто есть «нашим миром» и «краеугольным камнем» (Еф 2,20). У Господа Иисуса, выходящего нам на встречу, лицо отверженного, презираемого брата, загнанного в клетку мигранта. Однако каждый мигрант направляется к надежде, к более гуманной жизни. Именно так Бог разговаривает с нами через ваши мечты: «Он призывает не смиряться с разобщённым миром, с разделением христианских общин, но идти через историю, следуя за Божьей мечтой о человечестве без стен разделения, освобождённом от вражды, когда уже нет чужаков, но есть только сограждане».



Предстоятель Вселенской Церкви пожелал, чтобы остров Кипр стал с Божьей помощью «лабораторией братства», а это может произойти при двух условиях: во-первых, когда будет по-настоящему признаваться достоинство каждого человека, и, во-вторых, когда люди возложат своё упование на Бога, Отца всех людей, – а как раз это является той «закваской», которую призваны вносить христиане. Только так Божья мечта станет ежедневным, терпеливым усилием, станет путём, состоящим из конкретных шагов – от конфликта к единству, от ненависти к любви, к уготованной Богом Земле Обетованной, где каждый может сказать другому «я твой брат».



Вглядываясь в лица мигрантов, отметил Святейший Отец, нельзя не вспомнить множество их братьев и сестёр, погибших в пути, ставших жертвами злоупотреблений и современного рабства, которое общество перестаёт замечать, заражаясь тяжелейшим недугом равнодушия: такова история так называемого «цивилизованного западного общества». Многие мигранты оказались в лагерях и подвергаются там жестоким мучениям, что наводит на мысль о сталинских или нацистских лагерях. Нельзя замалчивать эту «современную войну» – страдания мигрантов, которые в ответ на просьбу о хлебе, помощи, радости и братстве встречают «барьеры ненависти» – стены колючей проволоки. «Да пробудит Господь совесть всех нас перед лицом этих проблем», – подчеркнул в заключение Папа Франциск.

