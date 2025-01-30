За месяц Нотр-Дам посетили 800 000 человек

Собор Парижской Богоматери в Париже за месяц после его открытия посетили более 800 тысяч человек, что превышает количество посетителей собора Святого Петра в Риме за тот же период, сообщает Vatican News.

Восстановленный после разрушительного пожара в 2019 году собор Парижской Богоматери пользуется огромной популярностью среди верующих и туристов. По информации пресс-секретаря собора Сибиллы Беллами-Браун, в среднем каждую минуту святыню посещают 32 человека. «Каждое утро, когда мы открывали двери в декабре, сразу же входило от 600 до 800 человек», — отмечает она.

Большинство посетителей – французы, за ними следуют американцы и итальянцы. Также много туристов из Германии, Китая, Кореи и Японии. Только за первый месяц работы на мессах было около 50 000 причастников.

Собор Нотр-Дам, посвященный Богородице, является одним из главных символов Парижа. До пожара 15 апреля 2019 года его ежегодно посещали от 12 до 14 миллионов человек. После масштабной реставрации, продолжавшейся пять лет, собор вновь открыл свои двери 8 декабря 2024 года.

Сейчас действует электронная система бронирования посещения собора, хотя возможны и спонтанные посещения, но в этом случае нужно быть готовым к очередям.