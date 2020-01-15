За 20 лет число католиков в Южной Корее удвоилось, но Мессу они стали посещать реже

За последние два десятилетия число католиков в Южной Корее увеличилось почти на 50 процентов, даже если в последние годы темп роста замедлился. Об этом сообщает ежедневная газета Korea Herald со ссылкой на новый доклад Католического пастырского института Кореи (Catholic Pastoral Institute of Korea). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В 2018 году в азиатской стране насчитывалось 5.866.510 католиков: это на 48,6% больше, чем в 1999 году, когда их было 3.946.844. В течение данного периода доля католиков в стране выросла с 8,3% до 11,1%.

В докладе Института отмечается, что реальные темпы роста за последние годы упали на 1%. В 2000 и 2001 годах число католиков в Южной Корее увеличилось соответственно на 3,2% и 3,9%. Темпы роста стали ниже на 2% в 2009 году, достигнув 1,7% в 2010 году, а затем восстановились до 2,2% в 2014 году. Этот пик роста связывают с Апостольским визитом Папы Франциска в Южную Корею. Несмотря на увеличение числа католиков, в тот же период – с 1999 по 2018 год – прихожане стали реже посещать Святую Мессу: этот показатель снизился с 29,5% до 18,3%.

В докладе Католического пастырского института Кореи отмечается: «Все епархии прилагали различные усилия, чтобы вернуть теплохладных христиан в Церковь и модернизировать её, но значительные изменения пока ещё впереди. Проблема повторяется каждый год, – отмечается в докладе. – Пришло время задуматься о нашей текущей миссионерской работе и пересмотреть направление евангелизации в стране».