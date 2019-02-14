Южнокорейские католики назвали нарушением Конституции сохранение в стране смертной казни

12 февраля комитет по отмене данной системы при Корейской Конференции католических епископов провёл пресс-конференцию, на которой было заявлено об отправке запроса на рассмотрение соответствия Конституции первого пункта 41-ой статьи Уголовного кодекса РК, разъясняющего систему смертной казни.

Заявка была подана после того, как прокуратура запросила высшую меру наказания в отношении убившего своих родителей.

В декабре прошлого года суд Инчхона, слушавший дело, отклонил вышеуказанный запрос, приговорив подсудимого к пожизненному заключению. Глава комитета мира и справедливости Конференции католических епископов Пэ Ги Хён заявил, что человека нельзя лишать жизни даже от имени закона, призвав отменить смертную казнь.

Конституционный суд РК дважды, в 1996 и 2010 годах, принимал решение о том, что смертная казнь на противоречит Основному закону страны.

Источник: k-window.com