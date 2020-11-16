ЮНИСЕФ: ежегодно сотни тысяч детей до 5 лет умирают от воспаления легких

Причина гибели многих детей — нехватка кислорода, поставки которого сократились, а стоимость выросла. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Согласно последнему анализу ЮНИСЕФ, Save the children и других международных агентств, ежегодно 4,2 миллиона детей с тяжелым воспалением легких в возрасте до пяти лет, проживающие в странах со средним и низким уровнем благосостояния, достигают критического уровня кислорода в крови и нуждаются в кислородной терапии. Прекращение медицинского обслуживания из-за COVID-19 сделало воспаление легких еще более летальным, чем раньше.

Воспаление легких в тяжелой форме поражает в неблагополучных странах ежегодно 22 миллиона детей до 5 лет и убивает 800 тысяч из них: больше, чем малярия, корь и диарея, вместе взятые. Больные дети нуждаются, наряду с аппаратами для измерения уровня содержания кислорода и антибиотиками, в медицинском кислороде, поставки которого сократились, а стоимость увеличилась. Международные агентства призывают преодолеть этот кризис производством кислорода на локальном уровне по доступным ценам. Особенно это относится к африканским странам, где только 1 ребенок из пяти получает необходимое лечение. Из-за отсутствия доступа к кислородной терапии умирает большое число детей также в Индии и Бангладеш.

ВОЗ и ее партнеры распределили 30 тысяч уплотнителей кислорода между 90 странами и призвала правительства и благотворителей инвестировать в этот вид помощи детям, рискующим жизнью из-за воспаления легких.