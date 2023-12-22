Уссурийск: Светлый праздник Рождества Христова в юбилейный год первого Вертепа

Рождественский Вертеп в Уссурийске в этом году установлен как во дворе и в холле здания центра «Тау», так и, конечно же, в часовне Католического Прихода «Рождество Христово» на втором этаже. Этот год — особенный, ведь именно в этом году исполняется восемьсот лет со дня первого Вертепа!

Это было в декабре 1223 года, когда Франциск Ассизский, вернувшись из Рима, захотел остановиться со своими Братьями в Греччо, в “Святой Долине” Риети, в центральной Италии, чтобы, как он сам заявляет по свидетельству своего первого биографа Фомы Челанского: «Представить рождение Младенца в Вифлееме, и как бы увидеть телесными очами Его страдания из-за отсутствия того, что необходимо новорожденному, хочу увидеть, как был Он положен в ясли и лежал на сене, а рядом стояли вол и осел» (1 Чел. 84). Крестьяне, пастухи и жители “Долины” приходят в пещеру, где в ясли положили сено и куда впустили осла и вола, со свечами и факелами в руках, чтобы осветить ту «святую ночь». И Греччо становится новым Вифлеемом!

Вся “Долина” перекликается с хорами, возносящими хвалу Богу, священник совершает Евхаристию над яслями, и радость, ликование и утешение заполняют всех присутствующих (см. 1 Чел. 85).

И когда Франциск проповедует после пения евангельского отрывка о рождении Иисуса, одному из присутствующих в святом видении появляется младенец, лежащий неодушевленным в яслях: и, слегка тронутый Франциском, Он просыпается от глубокого сна и оживает (ср. 1 чел. 86).

И заключает биограф: «И вполне разумным кажется нам это видение, ведь по заслугам святого, Младенец Иисус был оживлен в сердцах многих, кто забыл Его, и мысль о Нем запечатлелась глубоко в их памяти. По завершении торжественного бдения, каждый вернулся в дом свой преисполненным несказанной радости» (1 Чел. 86).

С тех пор на всем христианском Западе, а теперь и все чаще на Востоке, сложилась традиция устанавливать Вертепы в Церквях, домах и на городских площадях, чтобы иметь перед глазами и переживать в молитве и размышлениях сердца, на протяжении всего рождественского времени, сцену Вифлеема, которая принесла миру спасение и людям мир и покой.

Я хорошо помню блестящие глаза некоторых наших постояльцев и сотрудников центра «Тау» при виде фигур, составляющих Вертепа: Марии, Иосифа, пастухов, Ангелов, осла и вола, некоторых овец и, конечно же, Младенца Иисуса, лежащего в яслях.

Также в этом году вокруг Вертепа в холле центра «Тау» соберутся постояльцы приюта для бездомных и будут петь вместе рождественские гимны, колядки. Я хорошо помню их «детские глаза», которые отражали радость, наполняющую их душу.

И дети проекта «После школы», и дети с ограниченными возможностями проекта «Дети Тау», проходя мимо Вертепа, снова бросят дружеский взгляд на Младенца Иисуса, помещенного в яслях, и я также хорошо помню их радостные глаза.

В этом году также и прохожие люди смогут войти на территорию, чтобы постоять перед Вертепом, покрытым снегом, произнести молитву и, возможно, сфотографировать Его.

Вспоминаются также их глаза, особенно детей, при виде сцены Вифлеема.

Рождество порождает у всех, детей и взрослых, и у неверующих, добрые чувства: доброты, покоя и безмятежности, надежды — именно то, в чем сегодня больше всего нуждается сердце человека.

И кто знает, что, по заслугам Святого Франциска Ассизского, в юбилейный год Вертепа Греччо, в сердце тех, кто увидит своими блестящими глазами сцену Вифлеема, Младенец Иисус не воскрес бы, даже если они когда-то забыли о Нем (стр. 1 Чел. 86)!

«Христос рождается – славите! Христос с Небес – срящите! Христос на земли – возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися» (Рождественский Канон, РПЦ).

От всего сердца поздравляем всех с Рождеством Христовым в юбилейный год первого Вертепа Греччо!



Из Уссурийска — брат Стефано Инверницци, OFM,

президент Фонда святого Франциска Ассизского

(территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России)

Фотогалерея — паблик «Братский мир»: