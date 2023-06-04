Юбилейные празднования в Санкт-Петербурге: 240-летие Могилевской митрополии и 150-летие собора Успения Пресвятой Девы Марии (+ ФОТО)

2 июня в Северной столице состоялось открытие празднований по случаю 240-летнего юбилея Могилевской митрополии с центром в Санкт-Петербурге и 150-летнего юбилея освящения собора Успения Пресвятой Девы Марии, которые продлятся до 4 июня.

На торжества приехали все католические епископы России: монс Павел Пецци, монс Иосиф Верт, монс. Кирилл Климович, монс. Клеменс Пиккель и монс. Николай Дубинин. Также в юбилейных мероприятиях участвуют Апостольский нунций в Российской Федерации монс. Джованни Д’Аниелло, митрополит Минско-Могилевский на покое монс. Тадеуш Кондрусевич и митрополит Архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане монс. Томаш Пэта.

***

Программа первого дня торжеств началась с экскурсии «Католики на Невском проспекте: церковь, монастыри и школы», продолжилась докладом Анастасии Медведевой об истории Католической Церкви в России, а завершился первый день торжественной Святой Мессой в которой приняли участие все прибывшие на праздник иерархи.

«Католики на Невском проспекте: церковь монастыри и школы»

Экскурсия по Невскому проспекту началась на площади перед базиликой Святой Екатерины. Здесь ее ведущая Анастасия Медведева рассказала об истории католической общины Санкт-Петербурга, состоящей из представителей различных национальностей, приехавших в новую столицу из Москвы. В эту общину входили известные архитекторы и музыканты. Первые упоминания о католиках Петербурга встречаются в метрических книгах 1705 года. Особый стимул к развитию общины придавала постоянная конкуренция с общинами других конфессий, и в первую очередь с Лютеранской Церковью. Вплоть до начала ХХ века общины соревновались между собой, кто построит более красивый храм, кто создаст лучшую школу и пр. И здесь нужно отметить, что католические школы для мальчиков всегда были лучшими. К сожалению, первые храмы построенные в начале XVIII века, не сохранились. С одной стороны, большинство из них, будучи деревянными, были уничтожены пожарами 1734, 1737 и 1738 гг. , с другой – шло активное строительство города и, по замыслу архитекторов, участки должны были иметь строго определенную форму. Поэтому община, собрав деньги, обратилась к властям с просьбой выкупить участок на Большой Морской улице, но ей в этом было отказано, после чего католики «присмотрели» себе новый участок вблизи р. Кривуши (ныне – канал Грибоедова), который они и получили по высочайшему соизволению императрицы Анны Иоанновны совершенно безвозмездно, но обязательным условием было то, что храм не должен иметь колокольни.

Свое решение российская императрица обосновала тем, что здесь будут построены храмы и других конфессий, а само место – «загородная дорога» – это фактическим «парадный» въезд в город, который А. Дюма (отец) назвал «проспектом веротерпимости». Так началось строительство будущей базилики св. Екатерины (к слову, заметим, что свой статус она получила лишь в 2013 г.). Сперва были построены два дома, в одном из которых совершались первые богослужения, позднее они стали доходными домами, в первых этажах которых располагались магазины, а верхние сдавались в наем. В 1763 г. был заложен «первый» камень, хотя, вероятно, строительство началось чуть раньше, ведь проект был утвержден еще императором Петром III. Автор проекта будущего храма неизвестен, а его первоначальные чертежи не сохранились. Лишь холодной зимой 1941 г. в блокадном Ленинграде, под угрозой разрушения здания, архитекторы сделают его обмеры, что позволит уже в начале 90-х гг. ХХ века приступить к его реставрации после двух пожаров 1947 и 1984 гг.

В храме Св. Екатерины в разное время будут служить францисканцы, капуцины, доминиканцы, здесь откроется первая школа для мальчиков, в которой будут преподавать иезуиты. Позднее, в 1860 г., появится первая приходская школа для девочек, и вскоре их будет уже четыре. В одной из таких школ будут учить девочек мастерству белошвеек.

В 1918-1919 гг. школы будут будут переданы под опеку государства, а в 1922 году все имущество храма будет изъято. В 1938 храм будет окончательно закрыт, а священник Мишель Флоран будет выслан на родину (1941 г.), четырьмя годами ранее он скажет: «люди очень любят свой храм». Его слова найдут свое подтверждение, когда в 1991 году после возвращения храма Католической Церкви в него начнут возвращаться прихожане, среди которых будет уже глубокий старик, который при о. Флоране служил министрантом.

Подробный доклад Анастасии Медведевой будет позже опубликован.

«Церковь будет всегда»

Завершился первый день торжеств Мессой в базилике Святой Екатерины, в которой приняли участие представители христианских конфессий — епископ (эмеритус) Евангелической лютеранской церкви Ингрии Кугаппи Арри Матвеевич, представитель церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня Иван Константинович Язловский, руководитель отдела внешних церковных связей Северо-Западного объединения Российской Церкви христиан веры евангельской Павел Михайлович Евтеев.

В начале Литургии епископ Николай Дубинин поприветствовал и поблагодарил за согласие участвовать в богослужении Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло и всех прибывших католических иерархов, а затем обратился к архиепископу Павлу Пецци с просьбой быть предстоятелем на богослужении.

Владыка Павел в начале своей проповеди подчеркнул, что «важные вехи нашей истории Церкви, которые мы празднуем в эти дни», как напоминает нам пророк Исайя, «не должны отвлекать нас от главного». «Главное дело – это даже не праздновать, а священнопраздновать, т.е. не забывать Того, Кто собирает нас воедино. Это есть первоначальный смысл слова «ecclesia».

Церковь – это дом на века веков, которая станет народом искупленным, народом, за который Бог Сам отдал Свою жизнь. Вот почему Церковь есть дом навеки. Дом призванных дать хвалу, дать славу Богу во Христе. Апостол Петр говорит, что главное – это не храм. Конечно, мы благодарны Богу и всем тем, кто заботился в течение этих трех веков, чтобы были церкви, чтобы были места, где живой народ Божий мог бы собраться. Но главное – это не храм. Церковь – это не камни. Церковь – это не храм. Церковь – это живые люди, живая община, которая пронизывает всю историю, которая простирается по всей земле, по всей Вселенной».

Далее архиепископ напомнил, что бывают разные времена: «когда храмы пустуют, потому что люди оставляют Бога, и как будто Бог оставил их. Бывают моменты прекрасные, о которых мы знаем и должны помнить всегда, потому что историческая память очень важна. Бывают моменты преследований, и в эти моменты кажется, что свечи погасли навсегда…

Но это не так! Церковь будет всегда. Она будет, как свет, который ведет людей к их судьбе. Церковь даже через преследования умножается. Потому что родина Церкви – на Небесах. Церковь – это ведомая компания, община людей, которые вместе со Христом направляются в Его дом. Это и есть смысл синода, синодального процесса, который мы все переживаем и который, может быть, вы еще до конца не поняли. Но нужно понимать, что эта постоянно меняющаяся вместе с самим миром Церковь всегда остается сама собой. Эта Церковь, ведомая в истории, как вы слышали в Евангелии, управляется Христом через общение. Иисус не избирает никакой иной модели – ни монархии, ни демократии. Он выбирает самый естественный способ – дружбу.

Дружба со Христом есть общение. Это самое сложное, потому что здесь нет никаких ограничений, все отдано свободе человека. Вот то, что Бог любит больше всего во всей Вселенной — человек, его свобода. <…>

Мы находимся в этом храме, который стал относительно недавно базиликой. Базилика – это дом царя, и этот Царь для нас – Христос, который живет посреди нас, в нашем общении. Аминь».

В заключительной части богослужения представители христианских конфессий, которые присутствовали на Святой Мессе, поздравили архиепископа Павла и всех присутствующих епископов, священников и мирян с юбилеем.



Текст Ольги Дубягиной (Информационная служба Архиепархии)

Верхняя миниатюра — GAUDETE.RU

Фото-галерея Ольги Дубягиной: