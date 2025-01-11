Юбилейная общая аудиенция в Ватикане. Папа Франциск: как стяжать надежду и начать всё заново (+ ФОТО)

В субботу утром 11 января Папа Франциск провёл в Зале Павла VI первую общую аудиенцию, посвящённую Юбилею: в этом Святом году цикл катехизических наставлений по субботам станет поддержкой для паломников надежды со всего мира. Юбилей – благодатное время для духовного возрождения, когда каждый может начать всё заново с Богом, приступить к новому этапу жизни, подчеркнул Папа.

По словам Святейшего Отца, надежда – это не просто привычка или черта характера, а сила, исходящая от Самого Бога. Об этой богословской добродетели (virtus) нужно просить в молитве. Верующие становятся паломниками, потому что они просят о даре Божьем, желая встать на обновлённый жизненный путь.

В качестве примера великого пророка надежды Епископ Рима назвал св. Иоанна Крестителя. В Евангелии от Луки Иисус говорит о Предтече: «Из рождённых женщинами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Божьем больше его» (Лк 7,28). Величие человека определяется не положением в мире, а принадлежностью к Царству Божьему. Парадоксальным образом надежда зависит не от нас, а от Царства Божьего, и принимая его, мы вступаем в новый порядок величия. «Именно в этом нуждается наш мир и все мы», – отметил Папа.

Папа Франциск напомнил, что в тюрьме Иоанн Креститель переживал сомнения и трудности. Это близко каждому человеку, ибо в жизни каждого есть свои «ироды», которые препятствуют распространению Божьего Царства. Однако Иисус указывает путь надежды через евангельские Заповеди блаженства – «поразительный закон Благой вести», который предлагает новый взгляд на жизнь и истинное счастье.

«Зададимся вопросом, – предложил Святейший Отец. – Есть ли у нас искреннее желание начать сначала? Хотим ли мы научиться у Иисуса, Который действительно велик? Меньший в Царствии Божьем является великим, поэтому мы должны начать всё сначала. У св. Иоанна Крестителя мы учимся переоценивать свои взгляды. Надежда для нашего общего дома – столь израненной, злоупотребляемой Земли – и надежда для всех людей заключается в непохожести Бога. Его величие – иное. Мы начинаем с этой оригинальности Бога, просиявшей в Иисусе, которая теперь обязывает нас служить, любить по-братски, признавать себя малыми, видеть и слушать самых малых, быть их голосом. Вот наше новое начало, вот наш Юбилей, и мы должны начать заново», – завершил наставление Папа Франциск.

Прежде чем преподать апостольское благословение паломникам, Святейший Отец попросил их молиться о мире на земле, о странах, где идёт война, и призвал не забывать, что война – это всегда поражение.



Источник: русская служба Vatican News